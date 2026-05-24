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Caravanas en la AP-7 por un accidente en Avinyonet y más retenciones en la A-2 y la C-58

Tres accidentes complican la circulación este domingo por la tarde en Catalunya, con colas en la AP-7, la A-2 y la C-58

Un motorista muere en la misma carretera de El Brull donde otro conductor de moto falleció a principios de mes

Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud

Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud

Se abre un carril a la circulación en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona. Todavía existe un carril cortado porque los efectivos siguen trabajando en un #accidente entre dos vehículos. Hay 3 km de lentitud / TRÀNSIT

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Barcelona
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Tres accidentes complican la circulación este domingo por la tarde en varias vías principales de Catalunya, con especial afectación en la AP-7, donde se registran caravanas en sentido Tarragona a la altura de Avinyonet del Penedès.

En este punto, un accidente obliga a mantener solo un carril abierto de los dos disponibles, lo que provoca unos tres kilómetros de retenciones, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

También hay problemas en la A-2, en Jorba, en sentido Barcelona, por un accidente entre dos vehículos ocurrido alrededor de las 18.00 horas. Los Bombers de la Generalitat trabajan en la zona con seis dotaciones. Aunque Trànsit ha podido reabrir un carril, otro continúa cerrado mientras los efectivos siguen actuando, con unos tres kilómetros de circulación lenta.

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A estas incidencias se suma otro accidente en la C-58, en el tramo del nudo de la Trinitat, en sentido rondas y Meridiana. El siniestro, en el que se ha visto implicado un vehículo, corta un carril y provoca retenciones de 1,5 kilómetros.

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