La Generalitat tramitará 197.000 becas para alumnos de estudios superiores en la primera convocatoria que asume

La Generalitat tramitará más de 197.000 solicitudes de beca general para alumnos que el próximo curso seguirán estudios de bachillerato, formación profesional y grados y másteres universitarios. Es la primera convocatoria que la administración catalana asume íntegramente para residentes en Catalunya.

Según ha informado la Generalitat, el Departament d'Educació i Formació Profesisonal tramitará 109.669 solicitudes correspondientes a las becas para estudios no universitarios. Todas ellas son para estudiantes con domicilio familiar en Catalunya. Por su parte, la conselleria de Universitats gestionará 87.847 peticiones para estudios universitarios.

Está será la primera convocatoria de becas que gestiona íntegramente la Generalitat para los estudiantes con domicilio familiar en Catalunya. Ocurre una vez completado el traspaso definitivo de las becas por parte del Ministerio de Educación.

Noticias relacionadas

Ambos departamentos de la Generalitat analizarán ahora las solicitudes recibidas. Comprobarán si cumplen los requisitos académicos y económicos. Ese cribado resulta clave para determinar también la cuantía de la ayuda.