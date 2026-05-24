Barcelona afronta una noche de calor tropical este domingo, con temperaturas por encima de los 20 grados

Barcelona encara una de las primera noches tropicales de la temporada, adelantada por el intenso calor que predomina en los últimos días. El Meteocat pronostica que los termómetros oscilarán entre 20 y 23 grados desde las 21:00 horas de este domingo y hasta las 06:00 horas del lunes. Las temperaturas ya han sido elevadas y han dificultado dormir este pasada madrugada, tanto en Barcelona como en otras localidades de Catalunya.

La estación meteorológica del Raval ha marcado una mínima de 19,6 grados esta última noche, por encima de lo que suele ser habitual en mayo. En algunos puntos se ha vivido una noche tropical este domingo, en que los termómetros no han bajado de los 20 grados. Ha ocurrido en Portbou, donde no ha descendido de los 22 grados.

Las primeras noches en que ha costado pegar ojo anticipan que esta próxima semana seguirá siendo de profundo calor en Catalunya, aún más si cabe que estos últimos días. Sin duda, será la más cálida en lo que va de año. Siguiendo la tónica de este fin de semana, las próximas jornadas serán plenamente estivales, cuando aún falta un mes para el inicio del verano.

Máximas por encima de 30 grados

En la estela de este domingo, las máximas se plantarán por encima de los 30 grados en general en el interior de la comunidad a partir de mañana. Las temperaturas se mantendrán altas al menos hasta el jueves o el viernes. La costa también rozará los 30 grados durante la semana, como se espera que ocurra en Barcelona, o incluso superará esa barrera, más propia de la temporada veraniega aún por llegar.

Los pronósticos del Meteocat sugieren que las temperaturas irán subiendo día a día durante la próxima semana. Lo hará de forma paulatina pero inexorable, a causa de la masa de aire de origen tropical que se ha instalado sobre Catalunya. Incluso se estima que el termómetro roce los 40 grados en Lleida y su contorno hacia el jueves o el viernes próximos.

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Estos últimos días ya han sido muy calurosos en algunas localidades de las Terres de Ponent. En el Pla de Lleida se acumulan ya tres días seguidos en los que se han anotado 35 grados de máxima. Aún más intenso ha sido el calor en Serós (Segrià), donde se alcanzaron los 36,1 grados el viernes. Es la temperatura más alta que se ha registrado en Catalunya en lo que va de año.