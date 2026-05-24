Assistència Sanitària, el modelo de salud mejor valorado por los médicos

Por décimo año consecutivo, Assistència Sanitària encabeza el ranking de las compañías de salud elaborado por el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC). Que sean los propios profesionales que ejercen la actividad privada quienes valoran y reconocen este modelo de salud dice más que cualquier campaña o eslogan. Y la pregunta es inevitable: ¿qué ven los médicos en Assistència Sanitària que la hace diferente?

La respuesta está en su propio origen. Assistència Sanitària es un modelo sanitario propio, fundado, gestionado y dirigido por médicos. Es decir, un sistema donde quienes toman las decisiones son los mismos que están en contacto directo con los pacientes. Y ese punto de partida lo cambia todo. No es solo una cuestión organizativa. Es una forma distinta de entender y ejercer la medicina.

Assistència Sanitària es el modelo de salud mejor valorado por los médicos catalanes / Assistència Sanitària

Independencia y decisiones sin intermediarios

Para garantizar la calidad asistencial, en Assistència Sanitària tanto médicos como pacientes toman sus decisiones libremente, sin intermediarios, rígidos protocolos ni intereses que nada tienen que ver con la salud.

Para los médicos, esto significa poder ejercer de forma honesta, con autonomía y rigor, en base a su experiencia, criterio y responsabilidad social. Para los pacientes, se traduce en una atención más cercana, coherente y adaptada a sus necesidades, en la que la comunicación directa con el profesional es clave.

Ante un paciente cada vez más exigente, informado y crítico, que quiere comprender, participar y formar parte de las decisiones que afectan a su salud, el modelo de cogestión de Assistència Sanitària facilita un espacio de diálogo en el que médico y paciente mantienen una estrecha relación.

Los médicos toman directamente las decisiones clínicas sin intermediarios, intereses o presiones / Assistència Sanitària

Libertad de elección, confianza y acompañamiento

Uno de los pilares de este vínculo es la libre elección de médico. En Assistència Sanitària los pacientes pueden elegir con qué profesional tratar, en función de sus necesidades, sus preferencias o su experiencia.

Esta capacidad de elección no solo aporta comodidad, sino que favorece la continuidad asistencial, la cercanía y la confianza, asegurando una atención personalizada que va más allá del diagnóstico.

Cuando esta relación médico-paciente se construye sobre esa base de confianza y conocimiento mutuo, el acompañamiento deja de ser un mero concepto para convertirse en una realidad: la persona es tratada como tal, no como un número, y el médico puede estar cerca de ella, escuchar sus problemas y responder a sus necesidades cuando más lo necesita. Solo así, con rigor, criterio médico y compromiso, se avanza hacia una medicina más humana y de calidad. Porque la salud no es solo curar, sino cuidar y acompañar.

Assistència Sanitària colabora con el FC Barcelona, con quien comparte valores y búsqueda de la excelencia / Assistència Sanitària

“Unidos por la excelencia” con el FC Barcelona

Esta forma de entender el trabajo bien hecho se refleja también en la estrecha colaboración que la entidad mantiene con el FC Barcelona desde 2005. Bajo el concepto “Unidos por la excelencia”, esta alianza se ha ido consolidando y ampliando con el paso de los años. Hoy, Assistència Sanitària es partner médico del club, patrocinador principal de los deportes profesionales del FC Barcelona y colabora con el deporte base y las categorías inferiores. La organización es el proveedor de seguros médicos y tiene presencia en las instalaciones del club, que también utilizan los centros asistenciales de la entidad cuando la práctica médica lo requiere.

Esta relación pone de relieve cómo ambas organizaciones, referentes en ámbitos tan distintos como la sanidad y el deporte comparten valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo. Una coincidencia que no es casual, sino el reflejo de una misma manera de concebir la exigencia y la responsabilidad en entornos donde cada decisión cuenta.

Otra manera de entender la salud es posible

El reconocimiento reiterado del CCMC no es solo un indicador de satisfacción profesional, sino la confirmación de un modelo que ha sabido mantenerse fiel a sus principios desde hace más 60 años. Un modelo que ha consolidado una manera propia de entender la sanidad basada en la responsabilidad compartida, la independencia, el criterio médico y la continuidad asistencial.

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Porque cuando la práctica médica se ejerce sin intermediarios y con plena confianza entre quienes cuidan y quienes son cuidados, la excelencia deja de ser un objetivo abstracto para convertirse en una consecuencia natural del propio sistema.