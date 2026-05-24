Siniestralidad viaria
Un motorista muere en la misma carretera de El Brull donde otro conductor de moto falleció a principios de mes
La última víctima, de 56 años, se salió de un tramo de la BV-5301 por motivos que se investigan y perdió la vida en el acto
Dos heridos, uno de ellos crítico, en un choque entre una moto y un coche en Manresa
Un motorista de 56 años murió este sábado por la tarde en un accidente viario en El Brull (Osona). El siniestro ocurrió en el punto kilómetrico 28,5 de la carretera BV-5301, según ha informado el Servei Català de Trànsit este domingo. Otro motorista de 59 años perdió la vida en la misma carretera de El Brull a principios de mayo.
Los Mossos d'Esquadra recibieron aviso del suceso a las 17:35 horas de ayer. El conductor de la motocicleta se salió de la vía por motivos que se están investigando y falleció en el acto.
La víctima, J. F. G., era vecino de Castellar del Vallès. Cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, un helicóptero medicalizado y una ambulancia del Sistema de Emergències Mèdiques se desplazaron al lugar de los hechos.
Con el siniestro de ayer, el Servei Català de Trànsit recuenta 43 víctimas mortales este año en las carreteras de Catalunya. De los fallecidos, 17 son motoristas, según el registro provisional.
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