Los 18.000 voluntarios del Papa en Madrid, de preparar desayunos a guiar a los peregrinos: "Participamos con mucha alegría"

Tienen una ilusión desbordante y unas ganas tremendas de "acoger y dar todo lo que hemos recibido". Muchos de los 150 voluntarios de la parroquia madrileña de San Miguel Arcángel de Carabanchel que ayudarán a que el viaje del Papa a Madrid sea un éxito fueron peregrinos en su día: en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023, en el Jubileo del año pasado... "Aquello les movió. Hay mucha alegría porque viene el Papa, sobre todo entre los jóvenes, porque les toca ahora acoger a ellos", señala Mario León, catequista, voluntario y coordinador a su vez en la parroquia.

Pese a que han celebrado alguna reunión, todavía no han podido meterse en faena ya que la actividad parroquial está en su nivel más alto con la celebración de comuniones y confirmaciones. Ante sí tienen el reto de acoger a 200 peregrinos, la mayor parte de una parroquia de Castellón, que dormirán tanto en casas de familias como en espacios parroquiales en esterillas y sacos de dormir.

Miles de jóvenes están expectantes por poder acoger a los peregrinos con la misma hospitalidad que ellos vivieron en eventos como el Jubileo o la Jornada Mundial de la Juventud

"La próxima semana ya empezaremos con la logística: la limpieza de las salas, sacaremos cosas y veremos cuántos sacos de dormir nos caben; veremos quién se encarga de los desayunos, de las comidas, de comprar botellas de agua y abanicos, además de asesorar para el transporte...", precisa León, que destaca que "para el desayuno" están pensando en hacer "algo casero, galletas o bizcochos, para que no sean el típico pan de leche". "Esta siendo muy importante la energía e ilusión que nos está transmitiendo el párroco Miguel Ángel", puntualiza.

Más mujeres que hombres

La ilusión es extensible a todo Madrid. Según la Archidiócesis, más de 22.000 personas se inscribieron en la página web Conelpapa.es para ser voluntarios, aunque finalmente, tras el filtrado de datos, la cifra se situó en 18.000, con una amplia variedad de edades y con más mujeres que hombres -66% por 34%-.

"Sinceramente", explica Jesús Pascual, responsable de comunicación de los voluntarios en Madrid ,"no hay una franja de edad mayoritaria. Hay personas de todas las edades".

Una de las voluntarias escribe el lema del viaje apostólico del papa León XIV en una pizarra de los salones de la parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel. / JOSÉ LUIS ROCA

"Tenemos desde adolescentes, que deben ir con un adulto responsable, a un gran volumen de voluntarios de entre 20 y 40 años, pero también muchos de 50-60 años e incluso gente de 70 y 80 a la que obviamente tratamos de buscar una ubicación acorde a su capacidad física, como entregando acreditaciones o revisando la uniformidad del vestuario de los voluntarios", señala.

En Barcelona, a donde el Papa viajará después de Madrid, los días 9 y 10 de junio, y donde visitará la cárcel de Brians, participará en la conmemoración en la Sagrada Familia del centenario de la muerte de Antonio Gaudí y visitará la Abadía de Montserrat, serán 900 los voluntarios, muchos menos que en Madrid ya que no hay eventos públicos masivos, excepto la vigilia en Montjuic, ni se espera la acogida de muchos peregrinos. "Se encargarán de labores de logística", explican desde la organización del viaje en la ciudad condal.

Más de un millón de asistentes

Los voluntarios vestirán la camiseta oficial del viaje papal, de color blanca, con mangas rojas y una franja roja también que recorre la parte delantera de forma vertical, como la camiseta del Rayo Vallecano. Deben sin duda estar claramente identificados porque se espera que más de un millón de personas asistan a los actos más multitudinarios de León XIV: la vigilia nocturna en la Plaza de Lima el 6 de junio y la misa en la Plaza de Cibeles del día siguiente.

Vista de las camisetas que llevarán los voluntarios del viaje apostólico del Papa a España. / Daniel Gonzalez

Una parte importante de los voluntarios se dedicará de hecho a la "acogida", personas que colaboran cuando llegan los peregrinos a las diferentes parroquias o colegios que han cedido instalaciones para decirles dónde está todo o ayudarles dando indicaciones para que lleguen fácilmente a los lugares donde tendrán lugar los eventos papales. Los voluntarios en los 'puntos calientes' también serán fundamentales.

Durante este mes de mayo se celebrará un retiro espiritual que ayudará a reflexionar a todos estos voluntarios sobre el sentido del viaje apostólico del Papa y sobre la vocación de servicio del voluntariado cristiano. En esta sesión estarán acompañados por el obispo auxiliar Vicente Martín Muñoz.

También se celebrarán jornadas de formación técnica y de actuación en diversas áreas: seguridad y emergencias (Policía Nacional); primeros auxilios (Samur-Protección Civil); atención a personas con discapacidad; y entorno seguro (Repara). Desde el comité de organización de voluntarios se "han ido buscando perfiles que tuvieran conocimientos en áreas concretas", explica Pascual sobre las personas que harán de enlaces con los servicios de emergencias y de seguridad. Según señala, habrá responsables de área en cada evento para que la coordinación sea mayor.