Paneque se compromete a "ajustar al máximo" el impacto del Plan de Energías Renovables después de las quejas del territorio

La consellera de Transición Ecológica, Silvia Paneque, se comprometió a "ajustar al máximo posible" el Plan Territorial sectorial para la generación eléctrica y eólica (PLATER) para que "las afectaciones sean las menores posibles", tras haber recibido las quejas de varios alcaldes. "Tendrá una huella, pero es necesario que asumimos la transición energética", ha detallado Paneque.

El Govern prevé aprobar definitivamente el plan a finales de 2026, tras una fase de alegaciones. Por su parte, Àlex Terés, el alcalde de Vilademuls, uno de los municipios más afectados, agradeció la predisposición de la consellera, pero aseguró que la carga prevista para el municipio es "una locura" y que está "triste y preocupado" por la situación.