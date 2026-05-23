Operación salida de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Catalunya

Este lunes 25 de mayo se celebra la Segunda Pascua, que es día festivo en la ciudad de Barcelona y en numerosos municipios catalanes. Abrimos directo de las afectaciones e incidencias del tráfico en el área metropolitana y el resto de Catalunya.

La operación de salida empezó ayer viernes a las 12:00 horas y se alargará hasta las 15:00 horas de hoy sábado:

Segunda fase de la operación salida Esta mañana se desarrollará la segunda fase de la operación salida de Barcelona y su entorno por el puente de la Segunda Pascua. El pico de congestión se espera para la franja entre 12:00 y las 13:00 horas.

Este sábado Trànsit mantiene activada la operación salida hasta las 15.00 horas, con un dispositivo especial de Mossos. Se prevé mucho tráfico en la AP-7 y en las carreteras de la Costa Brava.

El tráfico se normaliza una vez pasada la primera parte de la operación salida Trànsit da por concluidos los peores momentos de la operación salida con un tráfico ya muy normalizado y sin apenas retenciones en las carreteras catalanas.

Mejoran las retenciones en la AP-7 Trànsit anuncia que mejoran las retenciones en la AP-7 que han amargado la operación salida a muchos, aunque se mantienen las acumulaciones de vehículos en Montornès, Castellbisbal y L’Ampolla.

263.000 vehículos salen del área de Barcelona hasta las 20 horas Unos 263.000 vehículos han salido entre las 14.00 horas y las 20.00 horas de este viernes de Barcelona y su área metropolitana en la operación salida con motivo de la festividad de la segunda Pascua. En un comunicado del Servei Català de Trànsit (SCT), estos 263.000 vehículos representan el 44% del total previsto hasta las 14.00 horas del sábado, que cifran en 600.000.

Colas en la AP-7 en Castellví de Ronçanes Hay al menos ocho kilómetros de cola en la AP-7 dirección sur, en Castellví de Ronçanes y Castellbisbal por acumulación de vehículos.

La C-32 registra retenciones en el Maresme La autopista C-32 acumula retenciones en el Maresme, entre Teià y Alella dirección Mataró, y otros dos kilómetros de cola en Castelldefels.

Retenciones en la A-2 dirección Lleida En la autovía A-2 hay al menos cuatro kilómetros de cola dirección Lleida entre Jorba y Òdena, y otros dos kilómetros entre Molins de Rei y Sant Vicenç dels Horts, en el Baix Llobregat.

La AP-7 va normalizando el tráfico en Santa Perpètua Tras la retirada del cuarto vehículo implicado en un accidente múltiple en la AP-7 que ha originado retenciones de hasta 17 kilómetros, Trànsit informa que la situación se va normalizando y se esponjan las retenciones. Hay mucho tráfico.