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Puente de Segunda Pascua

Operación salida de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Catalunya

En la foto tráfico con retenciones a la entrada de Barcelona por Meridiana FOTO de FERRAN NADEU

En la foto tráfico con retenciones a la entrada de Barcelona por Meridiana FOTO de FERRAN NADEU / FERRAN NADEU

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Este lunes 25 de mayo se celebra la Segunda Pascua, que es día festivo en la ciudad de Barcelona y en numerosos municipios catalanes. Abrimos directo de las afectaciones e incidencias del tráfico en el área metropolitana y el resto de Catalunya.

La operación de salida empezó ayer viernes a las 12:00 horas y se alargará hasta las 15:00 horas de hoy sábado:

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