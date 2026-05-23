El aviso de la OCU: el método de los ciberdelincuentes que vacían cuentas bancarias sin robar la tarjeta

Los ataques de los ciberdelincuentes existen desde hace muños años, pero los últimos datos sobre uso fraudulento de tarjetas revelan que la mayor parte de esos robos se producen en compras a distancia por la copia o duplicado de la tarjeta, es decir, que te roban sin que te enteres. Por este motivo, la OCU ha lanzado una guía para saber cómo actuar ante esta situación.

Según la OCU, las reclamaciones ante el Banco de España por problemas con tarjetas han aumentado de manera constante en los últimos años. La mayoría de estas reclamaciones han estado relacionadas con operaciones fraudulentas derivadas del comercio electrónico. Las compras por internet son cada vez más frecuentes y, junto a ellas, están apareciendo nuevos sistemas de fraude muy sofisticados.

Para empezar, la organización advierte de cómo actúa la ley frente a estos robos: "Ante este tipo de casos, es habitual que las entidades pongan dificultades a la hora de devolver las cantidades reclamadas, alegando "negligencia" en el cliente, amparándose en que ha autorizado la operación (por ejemplo, al introducir la clave facilitada por SMS), o que no ha custodiado las tarjetas".

Además, advierte que la Ley de Servicios de Pago protege a la persona estafada: "En los supuestos de copia, duplicado o robo de datos de la tarjeta, el banco le deberá devolver de inmediato el importe total de la operación no autorizada, sin que el usuario deba responsabilizarse de ninguna cantidad. En los casos en que el fraude se produzca como consecuencia del robo o pérdida de tarjeta, el usuario es responsable por el uso fraudulento antes de la comunicación del robo o la pérdida, pero por una cuantía limitada a un máximo de 50 euros, salvo culpa o negligencia grave".

Respecto a cómo actuar frente a esta situación, la OCU aconseja, en caso de pago no autorizado por el propietario de la tarjeta, bloquear la tarjeta, comunicar la operación al banco, presentar una denuncia y reclamar la devolución total del importe.

Por otro lado, en caso de haber hecho un uso fraudulento de la tarjeta, recomienda llamar por teléfono al banco para anular las tarjetas, ya que todas las entidades emisoras de tarjetas tienen teléfonos activos las 24 horas para comunicar este tipo de incidencias.

También es muy importante denunciarlo; si se trata de un robo de tarjeta o de un posible caso de fraude o robo de los datos de la tarjeta, se debe presentar denuncia en la comisaría de policía. Por último, hay que reclamar el importe robado. "En caso de que la entidad no quisiera hacerse cargo de las cantidades defraudadas, se debe reclamar ante el servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad", asegura la OCU.

Finalmente, explica que lo mejor para mantenerse fuera del alcance de los ciberataques es tomar muchas precauciones como las siguientes:

Usa solo sitios seguros; desconfía de las páginas que no tienen claros datos de contacto, parecen sospechosas, presentan erratas, partes sin traducir, imágenes raras… los que tienen aspecto extraño.

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. Verifica tu cuenta bancaria regularmente , los extractos o los movimientos para detectar cualquier transacción financiera sospechosa.

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Fuentes: