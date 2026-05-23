Un mecánico revela lo que le puede pasar a tu coche después de pasar la ITV: "Hay ciertas pruebas que ponen más al límite el motor"

La Inspección Técnica de Vehículos, conocida por todos como ITV, es una revisión obligatoria que sirve para comprobar que un coche cumple unas condiciones mínimas de seguridad y emisiones antes de seguir circulando. Durante la prueba se revisan elementos esenciales como los frenos, los neumáticos, la dirección, las luces, la suspensión, los cinturones, la carrocería o los gases contaminantes. Su finalidad es detectar posibles defectos que puedan poner en riesgo al conductor, a los ocupantes o al resto de usuarios de la vía.

En España, la periodicidad de la ITV depende del tipo de vehículo y de su antigüedad. En el caso de los turismos particulares, la primera inspección llega normalmente a los cuatro años desde la matriculación. Después, debe pasarse cada dos años hasta que el coche cumple diez años y, a partir de ese momento, la revisión pasa a ser anual. Aunque muchos conductores la afrontan como un simple trámite, la inspección puede sacar a la luz desgastes que hasta entonces no habían dado señales claras en la conducción diaria.

Problemas tras la ITV

Precisamente sobre este punto ha hablado un mecánico, que ha explicado qué puede ocurrir cuando un coche entra aparentemente bien a la ITV y sale con una holgura o con una avería que antes no se notaba. Según relata, hay clientes que se sorprenden porque "antes de pasar la ITV este movimiento no estaba y, sin embargo, cuando salió de la ITV tenemos holgura en las ruedas". La situación puede generar dudas e incluso enfado, porque el conductor puede pensar que algo se ha roto durante la inspección. Sin embargo, el mecánico matiza que no siempre se trata de una rotura provocada de forma directa por los técnicos.

El profesional explica que una de las pruebas habituales consiste en colocar el vehículo sobre una plataforma que fuerza movimientos laterales para comprobar el estado de distintos componentes. "Cuando los técnicos de la ITV ponen el coche en la plataforma y le empiezan a meter movimientos para verle las holguras, al final le estás dando una sobrecarga y un sobreesfuerzo a los cilindros, rodamientos, rótulas y todo eso está sufriendo", señala. Es decir, el coche se somete a una tensión que no siempre se reproduce de la misma manera durante una conducción normal, especialmente si el conductor circula con suavidad y evita baches o maniobras bruscas.

Ahora bien, el mecánico insiste en una idea importante: que una pieza falle después de la prueba no significa que la ITV la haya roto intencionadamente ni que el procedimiento sea incorrecto. "Eso no quiere decir que se lo carguen en la ITV queriendo", aclara. Según explica, los sistemas del vehículo deben estar preparados para soportar esas cargas dentro de unas condiciones normales. Si una rótula, un rodamiento o un elemento de la suspensión ya estaba muy desgastado, la prueba puede hacer visible el problema o acelerar una holgura que estaba a punto de aparecer.

El ejemplo más habitual se encuentra en las ruedas, la dirección y la suspensión. Un coche puede llegar a la estación sin ruidos evidentes, sin vibraciones claras y sin que el conductor haya notado una anomalía. Pero si una pieza ya estaba al límite, el esfuerzo de la plataforma puede terminar de evidenciar el desgaste. "Aunque antes de ir a la ITV esas holguras no estuviesen en la rueda, cuando ha pasado la ITV, al poco de salir, esa sobrecarga que se le ha metido al coche ha hecho que coja holgura directamente y hay que sustituirlo", explica el mecánico. La solución, en esos casos, pasa por cambiar la pieza afectada y revisar el conjunto para evitar que el problema vaya a más.

Medición de humos

El profesional compara esta situación con otra prueba conocida por muchos conductores: la medición de humos. En algunos vehículos, especialmente diésel, se acelera el motor para comprobar las emisiones. Ese acelerón no debería romper un motor en buen estado, pero sí puede poner en evidencia una mecánica muy desgastada, mal mantenida o con un problema previo. "No quiere decir que ese acelerón vaya a cargarse el motor, pero sí que es cierto que hay ciertas pruebas que te ponen más al límite el motor, el coche o ciertas piezas de lo normal", añade.

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Por eso, el mensaje del mecánico no es que haya que desconfiar de la ITV, sino entender qué ocurre durante la inspección. Las pruebas están pensadas para comprobar si el vehículo soporta esfuerzos razonables y si sus elementos de seguridad funcionan correctamente. Si una pieza falla en ese contexto, probablemente estaba ya en una fase avanzada de desgaste. "El coche debería estar preparado para soportarlo en condiciones normales", recuerda el profesional. En su opinión, si la holgura aparece justo después, lo correcto es reparar: "Se pone nuevo y se soluciona el problema", concluye.