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Accidente de tráfico

Dos heridos, uno de ellos crítico, en un choque entre una moto y un coche en Manresa

El motorista ha salido peor parado de la colisión, que ha ocurrido en la ronda de la capital del Bages, y los bomberos han tenido que extraer al conductor del interior del coche, que ha quedado volcado

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Bomberos trabajando en el lugar de la colisión entre un coche y una moto en la ronda de Manresa.

Bomberos trabajando en el lugar de la colisión entre un coche y una moto en la ronda de Manresa. / REGIÓ 7

Núria León

Manresa
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Un motorista ha resultado herido crítico y el conductor de un turismo ha quedado herido menos grave este sábado por la mañana en un accidente entre una moto y un coche en Manresa, en el tramo de la C-55 que hace de ronda. El siniestro ha provocado retenciones en plena operación salida del fin de semana y de la Segunda Pascua en Barcelona y el área metropolitana.

El aviso por el accidente se ha recibido a las 10:44 horas. Los hechos han tenido lugar justo en la incorporación del parque de l'Agulla a la C-55, en dirección Sant Joan, donde un turismo ha acabado volcado tras la colisión con una moto.

El conductor del coche ha quedado atrapado en el interior y los Bombers lo han tenido que extraer. Ha sido evacuado al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa con heridas menos graves. El motorista, por otra parte, ha resultado herido crítico y ha sido trasladado también a Sant Joan de Déu.

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El accidente ha provocado afectaciones importantes al tráfico. Ha quedado cortado un carril y se han generado hasta dos kilómetros de cola en sentido Solsona. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de los bomberos y dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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