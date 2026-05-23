Laia Costa: "Vemos mucha movilidad forzada, con personas empadronadas en un sitio pero viviendo en otro por falta de alternativas"

El nuevo proceso de regularización administrativa extraordinaria se ha presentado como una oportunidad para regularizar a miles de personas en situación irregular. Sin embargo, varias voces jurídicas alertan de importantes carencias en su implementación: falta de información institucional, saturación de los servicios y una creciente dependencia del tercer sector. La jurista Laia Costa de SOMS Garrotxa analiza los principales problemas detectados en las primeras fases del proceso y advierte que la falta de planificación puede derivar en desigualdades y exclusiones.

Pregunta (P): El proceso ya era conocido desde hace meses. ¿Ha fallado la respuesta institucional?

Respuesta (R): Las administraciones han reaccionado muy tarde. Esto ha dejado un vacío informativo que ha generado confusión, rumores y miedo. En este contexto han aparecido personas sin acreditación clara de que se han aprovechado de la incertidumbre, y en muchos casos se están cobrando cantidades muy elevadas por gestiones que deberían ser gratuitas. También se han presentado expedientes que no se ajustan correctamente a los requisitos, precisamente por esta carencia de información y de acompañamiento institucional. Además, existe una falta evidente de coordinación entre administraciones. Desde que se anunció el proceso han pasado meses sin ninguna campaña pública clara, lo que ha hecho que gran parte del peso recaiga sobre entidades del tercer sector, que están asumiendo tareas que deberían ser públicas ya menudo sin recursos suficientes.

P: Sin embargo, ¿es un momento histórico?

R: Sí, estamos ante una oportunidad histórica porque es uno de los pocos procesos de regularización amplios en muchos años, y además no depende necesariamente de un contrato de trabajo como en otras ocasiones. Esto le hace especialmente relevante porque puede beneficiar a muchas personas que ya viven y trabajan aquí pero no han podido regularizarse. El problema es que esa oportunidad no se está acompañando con los recursos necesarios. No vemos servicios sociales suficientemente activados ni una estrategia clara de apoyo. Debería ser un momento para consolidar derechos y reconocer trayectorias de vida y trabajo ya existentes, especialmente en sectores como los cuidados, la restauración, la industria cárnica o la agricultura, donde muchas personas trabajan en condiciones precarias.

P: ¿Qué papel está jugando el empadronamiento en ese proceso?

R: El padrón no es formalmente un requisito imprescindible, pero en la práctica tiene mucho peso como prueba de permanencia. Y aquí hay problemas: El tema del padrón se ha utilizado políticamente en muchos municipios en el último año: se ha dado de baja a muchas personas y se ha reducido la posibilidad del empadronamiento sin domicilio fijo. También vemos mucha movilidad forzada, con personas empadronadas en un sitio pero viviendo en otro por falta de alternativas. Esto genera irregularidades que no son responsabilidad individual, sino consecuencia de un sistema que no facilita el acceso normalizado a derechos básicos. El padrón debería ser un instrumento técnico, pero en algunos casos se está utilizando de forma desigual y esto acaba afectando directamente a las posibilidades de regularización.

P: ¿Cuál es el principal problema global del proceso?

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R: El principal problema és la manca de planificació institucional. Hi ha un desajust entre la magnitud del procés i els recursos disponibles. Això genera colls d’ampolla en tràmits clau com els antecedents penals, els informes de vulnerabilitat o les cites administratives. Les entitats socials estan assumint una part molt important del procés, però no poden substituir l’administració. Si no hi ha un reforç institucional real, el risc és clar: més denegacions, bloquejos administratius i exclusió de persones que, en teoria, compleixen els requisits.