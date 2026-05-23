Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bad BunnyRevolución sexualAndicFigueresSergi LópezEnrique RiquelmeDermatofilosisGoodnews
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de Mango, detenido por los Mossos por la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de Mango, detenido por los Mossos por la muerte de su padre

VÍDEO: EFE | FOTO: ZOWY VOETEN

J. G. Albalat

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido acusado de homicidio por la muerte de su padre durante la excursión que ambos realizaron en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Andic ha pagado una fianza de un millón de euros y ha salido en libertad con cargos de los juzgados de Martorell. La jueza lo acusa de haber matado a su padre con premeditación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
  2. Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
  3. El absentismo estudiantil obliga a la universidad a mover ficha: 'Hay docentes que se limitan a leer un PDF
  4. Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio
  5. Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
  6. Los Mossos investigan un tiroteo frente a un bar en Viladecans
  7. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  8. Medio siglo del primer trasplante de médula ósea en España: 'Mi gemela tuvo leucemia y yo fui su donante: no sentí miedo, solo quería salvarla

Los profesionales del tercer sector denuncian falta de apoyo psicológico: "Deberíamos tener terapia gratuita"

Los profesionales del tercer sector denuncian falta de apoyo psicológico: "Deberíamos tener terapia gratuita"

Operación salida de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Catalunya

Operación salida de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Catalunya

Directo | La defensa de Jonathan Andic quiere evitar un juicio con jurado

Mueren al menos 82 personas en una explosión en una mina de carbón en China

Mueren al menos 82 personas en una explosión en una mina de carbón en China

Renaturalización: España eliminó en 2025 más de 100 barreras artificiales en los ríos

Renaturalización: España eliminó en 2025 más de 100 barreras artificiales en los ríos

Binta, la niña que desafió al viento para llegar a Canarias

Binta, la niña que desafió al viento para llegar a Canarias

Las claves de la investigación sobre la muerte de Isak Andic en Montserrat

La Fiscalía pide cárcel para los nueve activistas que lanzaron pintura roja a los leones del Congreso

La Fiscalía pide cárcel para los nueve activistas que lanzaron pintura roja a los leones del Congreso