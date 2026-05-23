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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido acusado de homicidio por la muerte de su padre durante la excursión que ambos realizaron en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Andic ha pagado una fianza de un millón de euros y ha salido en libertad con cargos de los juzgados de Martorell. La jueza lo acusa de haber matado a su padre con premeditación.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango
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Los Mossos confían en el trabajo que han hecho sus investigadores y están convencidos de que Jonathan mató a su padre
La estrategia de la defensa de Andic, liderada por el reputado abogado penalista Cristóbal Martell, es ofrecer una duda razonable ante cada conclusión a la que han llegado los investigadores. La familia Andic cree en la inocencia de Jonathan y no va a escatimar recursos en librar una batalla judicial que puede afectar a Mango, una empresa que en 2025 tuvo 242 millones de euros de beneficio neto.
Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, los mandos del cuerpo policial son conscientes de que ahora su trabajo, recogido en una causa de 1.400 folios, está siendo revisado con lupa por los mejores abogados.
Guillem Sánchez
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Isak Andic y su hijo Jonathan se citaron el 14 de diciembre de 2024 para hacer juntos una excursión por Montserrat. Fue una propuesta de Jonathan que Isak aceptó porque iba a servir para reconciliarse. Padre e hijo estaban enfrentados después de que Isak, en 2015, destituyera a Jonathan como máximo responsable de la empresa un año después de haberlo nombrado. Para hacer esa excursión, Jonathan eligió el camino de las Coves de Salnitre, un paseo que surca de forma horizontal una de las paredes del macizo de Montserrat. Es una ruta que hacen miles de personas y que no entraña ningún riesgo.
La defensa de Jonathan Andic quiere evitar un juicio con jurado
La defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado penalista Cristóbal Martell, ha puesto en marcha una extraordinaria maquinaria jurídica y pericial para desmontar, uno a uno, los indicios que han acumulado los investigadores centrada en demostrar la inocencia de su cliente e intentar evitar un hipotético juicio por jurado.
El consejo de Mango cierra filas en torno a Jonathan Andic
La empresa no tenía ningún plan previsto para un escenario tan escabroso como el que se ha acabado dando o se podría llegar a dar, según se desarrollen los acontecimientos, y mantiene su apoyo al hijo del fundador y actual vicepresidente de la empresa.
La fortuna de Isak Andic más allá de Mango
La figura de Isak Andic siempre estuvo ligada a Mango, pero el patrimonio del empresario iba mucho más allá de la multinacional de moda. Tras la reapertura de la investigación sobre su muerte y el creciente interés alrededor de su herencia, distintos registros mercantiles, documentos societarios y publicaciones económicas permiten reconstruir cómo estaba organizada una de las mayores fortunas empresariales de España.
Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los whatsapps anteriores a la muerte de su padre
Jonathan Andic explicó que un ladrón le robó el móvil en Quito, Ecuador, donde estuvo menos de un día y tuvo que comprar otro en el que ya no recuperó los mensajes de la aplicación Whatsapp del móvil desaparecido.
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pedirá declarar de nuevo ante la jueza una vez analice el sumario, mientras su defensa trabaja para refutar el móvil económico y las "graves imprecisiones" de los informes de Mossos, que creen basados en conversaciones sin contexto e incluso de hace años.
Jonathan Andic mantiene su cargo de vicepresidente en Mango y en las sociedades familiares
Jonathan Andic mantiene hasta ahora su cargo como vicepresidente de Mango y sigue al frente de las sociedades familiares que comparte con sus dos hermanas, Sarah y Judith. Es Toni Ruiz, un ejecutivo que no pertenece a la familia, quien ejerce como presidente y consejero delegado.
Jurado popular
Si el caso finalmente llega a juicio, por el tipo de delito, sería juzgado por un tribunal popular.
Un sumario de 1.500 páginas
El sumario, cuyo secreto se levantó ayer, tiene más de 1.500 páginas.
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