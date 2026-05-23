Movilidad
Una incidencia por robo de cable provoca retrasos en la R2 Nord y la R11 de Rodalies
Las demoras pueden llegar a alcanzar los 30 minutos
Los trenes de la R2 Nord Rodalies de Catalunya y los de Media Distancia de la R11 pueden registrar retrasos debido a una incidencia detectada en ambas vías entre Cardedeu y Granollers Centre, originada por robo de cable. La afectación podría alterar la frecuencia habitual del servicio mientras se mantiene la incidencia técnica.
Los trenes de la R2 Nord de Rodalies, que circula entre el Aeroport del Prat y Maçanet-Massanes, y la R11, que conecta Barcelona y Portbou, se están viendo afectados, con demoras que pueden llegar a los 30 minutos, según ha publicado el perfil de 'X' de Adif.
Se trata de la segunda incidencia que afecta a la circulación ferroviaria de la R2 Nord en las últimas 24 horas. Este viernes, los trenes circulaban con demoras de 25 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura en Llinars del Vallès.
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