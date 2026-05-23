Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el empresario espacial Kamal Kharbachim por un presunto delito de estafa

El empresario español Kamal Kharbachim, impulsor de un proyecto de viajes espaciales, se sentó ayer en el banquillo acusado de un delito de estafa. La fiscalía reclama una condena de cuatro años de prisión, mientras que la acusación particular, que ejerce el abogado Fernando Mateas en nombre del denunciante, solicita una pena de cinco años de prisión. Los hechos se sitúan en el año 2020 en Mallorca.

El acusado es el administrador de la sociedad Eos -X Spaceship Company S.L. Se presentaba como la primera empresa que ofrecía en Mallorca un proyecto de turismo espacial. Estuvo buscando inversores en la isla y encontró a un empresario italiano, residente en Mallorca, que aceptó dedicar cien mil euros al proyecto. Era una inversión condicionada. El acusado no podía utilizar este dinero si no conseguía reunir un millón de euros para dedicarlo a la empresa. Si no lo hacía debía devolver el dinero, cosa que no hizo, porque según la acusación se lo quedó y lo dedicó a cubrir gastos comunes. A día de hoy todavía no ha devuelto este dinero.

Este acusado ya no vive en Mallorca y se ha trasladado a Nueva York, donde continúa con su negocio de turismo espacial. Asegura que su empresa tiene un valor en bolsa de más de 200 millones de dólares, afirmación que ha sido puesta en duda por la acusación.

El perjudicado de esta presunta estafa ha detallado que fue su exesposa quien le convenció de que invirtiera dinero en este proyecto turístico. Explicó que la condición que puso fue que si el empresario lograba reunir el millón de euros entre inversores, el dinero que él le había entregado se convertiría en acciones de la empresa. En el documento puso una fecha límite, que después fue prolongada, pero lo cierto es que nunca ha recuperado este dinero. El acusado no convenció a más inversores en la isla y, por lo tanto, fue incapaz de reunir este millón de euros.

El denunciante, que es experto en inversiones, aseguró que pudo comprobar que la empresa de turismo espacial no tenía dinero, ni balances, ni un proyecto claro. Sin embargo, invirtió el dinero porque contaba con un estudio realizado por una empresa de análisis de Estados Unidos sobre la viabilidad del proyecto. Este estudio costó medio millón de euros, pero tampoco se ha pagado.

El empresario ha asegurado que no tenía conocimiento del documento que refleja que es accionista de este empresa, como consecuencia de dicha inversión. Este documento, aportado por la defensa, no está refrendado por ningún notario, por lo que no tendría ninguna validez legal. Además, el denunciante asegura que desconocía su condición de accionista de la empresa.

La defensa intentó atacar al denunciante porque tenía estudios económicos de la universidad de Colombia y, por lo tanto, debía saber los riesgos que conllevan este tipo de inversiones en proyectos empresariales. El denunciante dijo que sabía los riesgos, pero que el acuerdo con el empresario era claro: si no conseguía reunir un millón de euros tenía que devolverle el dinero en un plazo determinado y nunca lo hizo. Además, insistió en que la empresario espacial no tenía dinero, ni un balance económico, sino solo un plan de futuro de muy difícil cumplimiento, como pudo comprobar con posterioridad.

El acusado, que fue el último en declarar, reconoció que había utilizado los cien mil euros para pagar gastos corrientes, aunque el acuerdo que firmó con el denunciante lo prohibía. Ha defendido que su proyecto sigue adelante y que cuenta con el apoyo de muchos inversores. Este dinero lo ha recaudado en Estados Unidos. Su abogado ha señalado que estaba dispuesto a devolver el dinero que le reclaman, si bien hasta el momento no lo ha hecho.

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La defensa ha pedido que, en caso de condena, el tribunal aplique la atenuante de dilaciones indebidas, debido al tiempo que ha transcurrido desde que se presentó la denuncia y se ha fijado el juicio.