Cae una banda que estafó 400.000 euros en toda España mediante estafas telefónicas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales, al detener a 15 personas vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias españolas. La investigación, en el marco de la operación 'Lorath', se inició tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d'Alacant, que sufrió una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica conocida como 'vishing', consistente en la suplantación telefónica de entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las víctimas.

A raíz de las primeras investigaciones, los agentes del área de investigación de la Guardia Civil de este municipio alicantino consiguieron destapar una estructura criminal organizada que habría cometido 26 delitos de estafa en diferentes puntos de España. Afectaron a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros.

La organización operaba mediante una estructura altamente especializada y distribuida en diferentes células. Los autores realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de urgencia y alarma para conseguir que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin conocer que estaban siendo estafadas.

Mulas y criptomonedas

Posteriormente, el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias controladas por la organización, muchas de ellas facilitadas por terceros captados expresamente para esta función, conocidos como mulas. Los investigadores comprobaron igualmente que parte del dinero sustraído era convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales.

La operación ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización criminal. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

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Gracias a la actuación de la Guardia Civil y a la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas. A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la sección de instrucción del tribunal de instancia de Alicante.