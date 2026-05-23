Hospital
El contacto de un caso hantavirus aislado en el Clínic da negativo en la tercera PCR
La persona seguirá el aislamiento en su casa durante dos semanas más
El protocolo frente al hantavirus para los guardias civiles en Canarias y en el Gómez Ulla: ventanillas cerradas y trajes de protección
El contacto de un caso de hantavirus que estaba aislado en el Hospital Clínic ha dado negativo en la tercera PCR practicada, según el Departament de Salut. La persona se encuentra en observación, asintomática y en buen estado general, y a partir de ahora seguirá en situación de aislamiento en su casa otros 14 días hasta completar las seis semanas que marca el protocolo. Salud Pública y el SEM continuarán haciendo seguimiento activo epidemiológico y clínico. El dispositivo asistencial y de salud pública sigue activo en coordinación con las autoridades sanitarias del Estado.
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