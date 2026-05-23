El Estado avala dos plantas de baterías entre Vilademuls y Sant Julià de Ramis

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado la autorización administrativa previa a dos grandes plantas de baterías: Glauco Almacena y La Farga BESS. Entre ambas suman 203,778 MW de potencia instalada y 518,324 MWh de capacidad útil de almacenamiento.

El aval del Estado no quiere decir que las obras puedan empezar de forma inmediata. Los promotores todavía deben obtener otros permisos urbanísticos, ambientales y sectoriales, y cumplir las condiciones fijadas durante la tramitación. Sin embargo, la autorización sitúa a estos proyectos en una fase avanzada y abre un debate de fondo sobre el encaje territorial de las nuevas infraestructuras energéticas.

Las baterías no producen electricidad, pero son una pieza cada vez más importante en una red con mayor presencia de energías renovables. Permiten almacenar energía cuando existe disponibilidad y devolverla al sistema cuando la demanda crece. En este caso, ambos proyectos se conectan en torno a la subestación de La Farga, propiedad de Red Eléctrica, un nudo clave para evacuar energía hacia la red de transporte.

Más de un centenar de contenedores de baterías

La planta Glauco Almacena, promovida por Energía Glauco SL, tendrá 55,384 MW de potencia instalada y 221,536 MWh de capacidad útil. El proyecto prevé 56 contenedores con baterías de fosfato de hierro-litio y una línea subterránea de 30 kV de 4.557 metros que pasará por Vilademuls y Sant Julià de Ramis hasta la subestación colectora Profar.

La otra planta, La Farga BESS, es mayor. Impulsada por Cadaques Directorship SL, tendrá 148,394 MW de potencia instalada y 296,788 MWh de capacidad útil. El proyecto incluye 77 contenedores de baterías Tesla Megapack 2 XL, veinte estaciones transformadoras, la subestación colectora Profar 30/220 kV, ubicada en Sant Julià de Ramis, y una línea subterránea de 220 kV hasta la subestación La Farga.

En total, ambas instalaciones contemplan 133 contenedores de baterías en un ámbito marcado por la proximidad de grandes infraestructuras viarias y eléctricas, pero también por la presencia de suelo agrícola y espacios de paisaje rural.

Un encaje territorial todavía abierto

La tramitación muestra que el encaje urbanístico y ambiental sigue siendo uno de los puntos más delicados. En el caso de Glauco Almacena, el BOE recoge que el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis advirtió que el proyecto era incompatible con el suelo agrícola y forestal de protección especial en el que se quería situar. El promotor respondió que estaba tramitando el informe de compatibilidad urbanística necesario antes de obtener la licencia de obras.

En el caso de La Farga BESS, la resolución indica que el Ayuntamiento de Vilademuls presentó alegaciones ambientales y que, tras la respuesta del promotor y de un proyecto modificado, el consistorio manifestó su conformidad. Esta evolución no elimina todos los trámites pendientes pero sí deja el proyecto en una posición administrativa más avanzada.

La declaración ambiental sitúa la planta de La Farga en un campo de cultivo de Vilademuls, delimitado por la AP-7 en el este y la A-2 en el oeste. También describe la subestación Profar en el norte de Sant Julià de Ramis e identifica posibles impactos durante las obras, como ruido, polvo, movimiento de tierras y afectación sobre el suelo agrícola.

Paisaje, fauna y riesgo de incendio

La evaluación ambiental también fija medidas para reducir el impacto de los proyectos. En el caso de La Farga BESS, el documento prevé una pantalla vegetal en la fachada oeste del parque de baterías, junto a la A-2, para limitar su visibilidad. El análisis paisajístico sitúa el ámbito dentro de la unidad de Terraprims, un territorio rural atravesado por grandes infraestructuras de comunicación.

La resolución también apunta a que Vilademuls y Sant Julià de Ramis están clasificados como municipios de alto riesgo de incendio, aunque la zona concreta del proyecto presenta un riesgo bajo por la ausencia de vegetación arbórea inmediata. Sin embargo, el documento remarca que el ámbito limita con un área forestal con potencial de combustión.

Estas condiciones explican por qué las autorizaciones no cierran el debate. Las baterías pueden ayudar a estabilizar la red eléctrica y aprovechar mejor la energía renovable, pero su implantación obliga también a resolver preguntas concretas sobre suelo, paisaje, accesos, seguridad y retorno local.

Las obras todavía no tienen vía libre

La resolución de La Farga BESS es clara: la autorización administrativa de construcción no podrá concederse, ni se podrán iniciar las obras preparatorias, hasta que el promotor haya cumplido las condiciones pendientes. Entre ellas, la adaptación del proyecto a los informes ambientales, el cumplimiento de los trámites de información pública y la valoración de la capacidad legal, técnica y económica del promotor.

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Esto deja los proyectos en una fase intermedia. Tienen el aval administrativo previo del Estado, pero no tienen todos los permisos para entrar sobre el terreno. Para los municipios afectados, el próximo debate ya no será solo energético. También será territorial: cómo encajan estas instalaciones en un paisaje agrícola, qué garantías ambientales se exigen y qué papel tendrán Vilademuls y Sant Julià de Ramis en esta nueva pieza de la red eléctrica gerundense.