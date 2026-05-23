Las altas temperaturas no frenan la participación masiva y el ambiente festivo en el día central del Aplec del Caragol de Lleida

Los Camps Elisis de Lleida vibran en el marco del segundo día del Aplec del Caragol de Lleida, la jornada central de la fiesta, que reúne a miles de personas entre peñistas y público en el conjunto del recinto del Aplec. En todo el espacio se respira el ambiente festivo, donde la música y la charanga comparten protagonismo con el fuerte calor, que se ha hecho notar a lo largo de toda la mañana. Así, las pistolas de agua, los sombreros de paja, la crema solar y las bebidas son los aliados de los miembros de las peñas para sobreponerse al ascenso de las temperaturas. En el marco de la fiesta, este sábado se ha hecho la ofrenda floral a la estatua de Manolo Calpe, impulsor del Aplec, mientras que otro de los actos destacados es la comida de hermandad en las parcelas de las peñas.

El 45º Aplec del Caragol de Lleida vive este sábado el día fuerte de la fiesta con la participación multitudinaria tanto de los peñistas como del público visitante. La jornada ha dado el pistoletazo de salida con los primeros desayunos, aunque a medida que han ido pasando las horas, sobre todo hacia el mediodía, las barras de las peñas se han llenado de personas en busca de bebidas frías. De forma paralela y a la sombra, otros participantes del Aplec se han puesto manos a la obra para elaborar el plato estrella de la fiesta, como son los caracoles. Asimismo, algunas de las peñas han recurrido a ventiladores para reducir la sensación de calor.

Dos peñistas preparan caracoles a la gormanta / Alba Mor / ACN

La mayor parte de los peñistas han planificado hoy un menú de comida a base de caracoles, ya sea a la gormanta o a la llauna. Aun así, también se ha visto a personas cocinando cassola de tros o fideuá. Posteriormente, a lo largo de la tarde hay diferentes actividades programadas como concursos, gymkanas y sesiones de DJ, entre otras. "Se prevé mucha fiesta y mucha 'germanor' entre los peñistas. Muy buen ambiente", ha concluido Patricia, jefa de la peña 25/.

La fiesta dio el pistoletazo de salida oficial este viernes por la tarde con el 9º 'Lo Caragolasso', el espectáculo musicoteatral conducido por Sr. Postu y, este año, con la presencia del actor Xavier Bertran 'Lo Cartanyà'.

45ª edición de la fiesta

La 45ª edición del Aplec del Caragol de Lleida cuenta este año con 16.850 peñistas de un total de 124 peñas, 3 grupos más que en la edición anterior. Hasta el domingo, se prevé el consumo de 14 toneladas de caracoles y una afluencia de público de 200.000 visitantes. Durante los tres días de fiesta, las peñas realizarán más de un centenar de actividades además del programa general que cada año organiza la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol (FECOLL).

Uno de los objetivos de la organización es reforzar la proyección exterior de la fiesta, con la vista puesta en el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional. En este sentido, el recinto del Aplec cuenta con un nuevo espacio en forma de carpa con una capacidad para 600 personas donde los visitantes pueden vivir la experiencia del Aplec con degustaciones y zonas de descanso ambientadas con la estética de las peñas. Asimismo, se ha renovado la zona gastronómica con el nuevo restaurante 'Gust de Lleida' para ser un escaparate de los productos agroalimentarios de la demarcación.

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La seguridad también es uno de los ejes principales de la fiesta, de manera que la FECOLL mantiene para los peñistas el sistema de pulseras implantado en la edición de 2025 después de los resultados obtenidos en materia de seguridad y convivencia. En cuanto a los visitantes, la entrada es libre y gratuita aunque en horario nocturno es necesario pasar por los controles de seguridad habilitados.