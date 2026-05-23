Internacional
Al menos 28 muertos y diez heridos durante las últimas 48 horas de lluvias torrenciales en Afganistán
El portavoz del organismo Mohamed Yusuf Hamad, ha informado este sábado de que las tormentas han afectado a casi un millar de familias
EP
Al menos 28 personas han muerto y otra decena han resultado heridas durante las lluvias torrenciales que han azotado en las últimas 48 horas varias provincias afganas, según ha informado este sábado la autoridad talibán para la gestión de desastres en el país centroasiático.
El portavoz del organismo Mohamed Yusuf Hamad, ha informado este sábado de que las tormentas han afectado a casi un millar de familias, de las cuales un centenar han tenido que abandonar sus hogares, recoge la cadena afgana Tolo.
Entre las provincias afectadas se encuentran algunas tan pobladas como Kabul, Parwan, Kapisa, Jost, Herat o Badgis.
La autopista de Salang, principal vía que conecta la capital, Kabul, con el norte de Afganistán, ha quedado temporalmente cerrada al tráfico debido a las inundaciones y, en algunas provincias, las fuerzas de seguridad utilizaron vehículos militares y helicópteros para rescatar a las víctimas de las zonas afectadas.
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