Sevilla encadena varios días cerca de los 40 grados con los primeros avisos por calor en España según la Aemet

Las temperaturas subirán este viernes en Andalucía con máximas que superarán los 35 grados en seis de las ocho provincias. Sevilla liderará el calor con 37 grados, seguida de Córdoba y Jaén con 35, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los cielos se mantendrán poco nubosos con intervalos de nubes altas.

El viento soplará flojo a moderado de componente este, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz, donde las rachas podrán ser ocasionalmente muy fuertes. La AEMET mantendrá activo durante toda la jornada el aviso amarillo en Cádiz por viento y fenómenos costeros.

En el conjunto de España, la AEMET ha activado los primeros avisos por calor del año tras un cambio brusco de tiempo que llega después de varios días de ambiente fresco e inestable. El nivel amarillo por temperaturas máximas afecta a zonas de Aragón, Galicia, Extremadura, País Vasco, Cantabria y Asturias, con registros que pueden llegar a los 38 ºC en Badajoz y los 34 ºC en áreas del Cantábrico.

Previsión para toda la semana en Sevilla Según la predicción municipal de la Aemet para Sevilla, elaborada este 21 de mayo a las 13:09 horas, la capital afronta varios días de calor intenso, con máximas entre los 37 y los 38 grados y mínimas que, desde este viernes, se quedarán en torno a los 20 grados. Viernes 22 de mayo: máxima de 37ºC y mínima de 20ºC .

máxima de y mínima de . Sábado 23 de mayo: máxima de 38ºC y mínima de 19ºC .

máxima de y mínima de . Domingo 24 de mayo: máxima de 37ºC y mínima de 20ºC .

máxima de y mínima de . Lunes 25 de mayo: máxima de 37ºC y mínima de 20ºC .

máxima de y mínima de . Martes 26 de mayo: máxima de 37ºC y mínima de 20ºC .

máxima de y mínima de . Miércoles 27 de mayo: máxima de 38ºC y mínima de 20ºC. El episodio dejará, por tanto, jornadas plenamente veraniegas en Sevilla, con los picos más altos previstos para el sábado y el miércoles, ambos con 38 grados, y con noches cada vez más cálidas a partir del viernes.

El domingo continúa el calor

El domingo estas anomalías se extenderán por la meseta sur y el interior de Andalucía. Las capitales que tendrán noche tropical el domingo serán Sevilla y Cádiz, ambas con 21 ºC y Almería, Madrid, Toledo y Las Palmas, con una mínima de 20 ºC. Otras muchas ciudades se quedarán a las puertas, con mínimas previstas de 19ºC como Segovia, Huesca, Zaragoza, Barcelona, Alicante, Cáceres y Badajoz.

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Meteored añade que el mar Mediterráneo todavía se encuentra entre 19 y 22 ºC, por lo que en la costa mediterránea todavía costará que haya noches tropicales esta semana, aunque las mínimas serán elevadas.