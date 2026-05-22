Sandra Bestraten, elegida nueva decana del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

Sandra Bestraten ha sido elegida nueva decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) hasta 2030 tras ganar las elecciones de la entidad con el 42,64% de los votos, ha informado el COAC en un comunicado.

Las elecciones, celebradas el 20 y 21 de mayo, han contado con 1.445 votos y la candidatura liderada por Bestraten ha sido la más votada por delante de Guim Costa Calsamiglia (1.165 votos) y Jacint Raurell i Bernadà (606), mientras que se han registrado 173 votos en blanco.

Bestraten formará Junta de gobierno con Marc Zaballa como secretario, Mònica Vila como tesorera, y Ricard Gratacòs, Alba Méndez y Pol Cuartero como vocales.

Emergencia de la vivienda

La nueva decana ha destacado la urgencia de recuperar el papel de los arquitectos como motor social y ha reafirmado el compromiso de la nueva junta del COAC por defender una práctica profesional con procesos más ágiles y eficientes que permitan poner su potencial al servicio de la sociedad. De hecho, unas de las cuestiones que más preocupan al colectivo son las distintas normativas que presentan las ciudades, dado que cada vez más despachos trabajan en localidades distintas, y la burocracia creciente que deben afrontar.

"En esta nueva etapa, queremos situar nuestro talento y nuestra innovación como una herramienta clave frente a la emergencia de vivienda, el envejecimiento de la población y la mitigación de los efectos del cambio climático, poniendo nuestro conocimiento técnico al servicio de las personas", ha afirmado.