Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroBarçaPresupuestos Catalunya 2026Pep GuardiolaTardeo BadalonaBad BunnyPasapalabraThe Last DruidJonathan AndicFestivos sábadoMascotas
instagramlinkedin

Colegios profesionales

Sandra Bestraten, elegida nueva decana del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

La candidatura ha logrado el 42,64% de los votos

Sandra Bestraten.

Sandra Bestraten. / Anna Mas Talens

El Periódico

El Periódico

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sandra Bestraten ha sido elegida nueva decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) hasta 2030 tras ganar las elecciones de la entidad con el 42,64% de los votos, ha informado el COAC en un comunicado.

Las elecciones, celebradas el 20 y 21 de mayo, han contado con 1.445 votos y la candidatura liderada por Bestraten ha sido la más votada por delante de Guim Costa Calsamiglia (1.165 votos) y Jacint Raurell i Bernadà (606), mientras que se han registrado 173 votos en blanco.

Bestraten formará Junta de gobierno con Marc Zaballa como secretario, Mònica Vila como tesorera, y Ricard Gratacòs, Alba Méndez y Pol Cuartero como vocales.

Emergencia de la vivienda

La nueva decana ha destacado la urgencia de recuperar el papel de los arquitectos como motor social y ha reafirmado el compromiso de la nueva junta del COAC por defender una práctica profesional con procesos más ágiles y eficientes que permitan poner su potencial al servicio de la sociedad. De hecho, unas de las cuestiones que más preocupan al colectivo son las distintas normativas que presentan las ciudades, dado que cada vez más despachos trabajan en localidades distintas, y la burocracia creciente que deben afrontar.

Noticias relacionadas y más

"En esta nueva etapa, queremos situar nuestro talento y nuestra innovación como una herramienta clave frente a la emergencia de vivienda, el envejecimiento de la población y la mitigación de los efectos del cambio climático, poniendo nuestro conocimiento técnico al servicio de las personas", ha afirmado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
  2. Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
  3. El absentismo estudiantil obliga a la universidad a mover ficha: 'Hay docentes que se limitan a leer un PDF
  4. Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio
  5. Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
  6. Los Mossos investigan un tiroteo frente a un bar en Viladecans
  7. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  8. Medio siglo del primer trasplante de médula ósea en España: 'Mi gemela tuvo leucemia y yo fui su donante: no sentí miedo, solo quería salvarla

Un niño de 2 años, muy grave tras ser atropellado con su padre en un paso de peatones de Madrid

Un niño de 2 años, muy grave tras ser atropellado con su padre en un paso de peatones de Madrid

Sandra Bestraten, elegida nueva decana del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

Sandra Bestraten, elegida nueva decana del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

El Govern mantiene la partida de 8.356 millones para Educació pendiente de un nuevo acuerdo con los docentes

El Govern mantiene la partida de 8.356 millones para Educació pendiente de un nuevo acuerdo con los docentes

Presupuestos de la Generalitat 2026: Salut recibirá 13.502 millones, un 17,6% más que en 2023

Presupuestos de la Generalitat 2026: Salut recibirá 13.502 millones, un 17,6% más que en 2023

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

Catalunya asignará con IA ciclos alternativos para los alumnos de FP sin plaza solicitada

Catalunya asignará con IA ciclos alternativos para los alumnos de FP sin plaza solicitada

¿Por qué se hunde el suelo? La extracción masiva de agua, entre las principales razones

¿Por qué se hunde el suelo? La extracción masiva de agua, entre las principales razones

Grande-Marlaska, a los guardias civiles de Adamuz: "Vuestro comportamiento modélico va a permanecer en la memoria de toda España"

Grande-Marlaska, a los guardias civiles de Adamuz: "Vuestro comportamiento modélico va a permanecer en la memoria de toda España"