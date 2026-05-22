Ryanair pide prohibir la venta de alcohol por la mañana en los aeropuertos: "Se está convirtiendo en un verdadero desafío"

"No consigo entender por qué alguien en los bares de los aeropuertos sirve a la gente a las cinco o seis de la mañana. ¿Quién necesita beber cerveza a esa hora?”. Esta pregunta se la hace Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair, que afirma en una entrevista en The Times que debería prohibirse la venta de alcohol en los bares del aeropuerto antes de los vuelos matutinos.

La razón no es otra que los malos comportamientos de los pasajeros que las aerolíneas denuncian que sucede cada vez más a menudo. O'Leary expone que Ryanair tiene que desviar casi un avión al día por el mal comportamiento de algún pasajero. "Se está convirtiendo en un verdadero desafío para todas las aerolíneas", dice O’Leary.

Un máximo de dos bebidas

A diferencia de los bares tradicionales, los establecimientos situados en la zona de embarque no están sometidos a las mismas restricciones horarias para servir alcohol. Por ello, el jefe de Ryanair reclama que se apliquen normas similares a las de los pubs y que se limite el consumo por pasajero. Una de sus propuestas pasa por controlar la venta a través de la tarjeta de embarque, con un máximo de dos bebidas por persona.

De hecho, el consejero delegado de Ryanair revela que su aerolínea rara vez sirve más de dos bebidas a un pasajero a bordo. "Nosotros somos razonablemente responsables, pero quienes no lo son, quienes se están lucrando con esto, son los aeropuertos que tienen estos bares abiertos a las cinco o seis de la mañana y que, durante los retrasos, están encantados de servirles a estas personas todo el alcohol que quieran, porque saben que van a exportar el problema a las aerolíneas", denuncia.

O'Leary relaciona el aumento de conflictos por el alcohol en vuelos al consumo de drogas, que aumenta los comportamientos violentos y problemáticos. “Si me remonto diez años, quizá teníamos un desvío de vuelo a la semana; ahora diría que estamos cerca de un desvío al día”, dijo O’Leary. “Hasta que alguien provoque un accidente que haga estrellarse un avión y mate a cientos de personas, ningún gobierno se tomará este problema en serio, y las aerolíneas se están tirando de los pelos”.

Sanciones legales y económicas

Las cifras de la Autoridad de Aviación Civil británica apuntan a un aumento de los incidentes respecto a antes de la pandemia. Desde el sector aeroportuario británico recuerdan que ya existen campañas de concienciación y sanciones que pueden incluir hasta dos años de cárcel, multas de 5.000 libras, costes por los desvíos de hasta 80.000 libras y vetos por parte de las aerolíneas.

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“Animamos a todos los que vuelan a asumir la responsabilidad personal de sus actos, a comportarse con respeto y cortesía con el personal y con otros pasajeros, y a asegurarse de no arruinar sus merecidas vacaciones ni las de los demás", dicen desde AirportsUK.