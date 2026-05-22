Rodalies recuperó un millón de viajeros en abril y superó los registros del mismo mes del año pasado

Los números de Rodalies tras la crisis de Gelida siguieron mejorando durante el mes de abril y consolidaron la evolución positiva de la demanda de la red catalana tras las peores semanas de la crisis ferroviaria desatada tras el accidente de Gelida. Tres meses después del siniestro los trenes registraron 9,658 millones de viajeros, casi un millón y medio más respecto al mes de marzo y 300.000 más que el mismo mes del año pasado.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Datos de Rodalies de abril de 2026

Así lo recogen los datos que Renfe ha publicado con la última actualización de su informe de puntualidad mensual, que refleja un comportamiento algo más sólido de la red que durante el primer trimestre del año. En abril circularon por las diferentes líneas de Rodalies de Barcelona –no entran en el cómputo las líneas de Regionals– 18.625 trenes, 300 más que mes de marzo (18551) y prácticamente los mismos que circularon en abril de 2025 (18755).

En abril circularon 18.625 trenes, cien menos que el mismo mes del año pasado

Esto se debe, principalmente, a la reapertura de algunas de las líneas que habían estado cerradas desde el estallido de la crisis. A principios de mes se restableció el servicio del tramo del accidente de Gelida que permitió que la R4 recuperara gran parte de trazado original. También se restablecieron los horarios habituales de la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes, que funcionaron durante dos meses con trenes lanzadera. En total, Renfe aseguró que en abril ya circulaban el 94% de los trenes que lo hacían antes del fatídico siniestro.

También mejoraron los registros de trenes cancelados. Si en enero y febrero tuvieron que cancelarse más de 5.000 trenes en total por culpa de la crisis ferroviaria, en marzo se suspendieron 445 y en abril 391. El mismo mes del año pasado, en parte a causa del apagón general, se cancelaron 1.519 trenes.

La puntualidad, sin mejoras

La mejora en el número de usuarios y en las circulaciones contrasta con la de la puntualidad, que sigue siendo la gran cuenta pendiente de la red de Rodalies. Tal como pasó en marzo, todos los indicadores de cumplimiento horario mejoran, pero muy ligeramente y lejos aún de alcanzar un servicio óptimo para los usuarios. Así, tan solo el 40,6% de las circulaciones llegaron a su destino con menos de cinco minutos de retraso.

La media de la demora de este 60% de los trenes fue de 23,1 minutos, dos minutos más que los que se tardó el mes de marzo. Si se mira el total de las circulaciones, la media de los retrasos fue de 1,1 minutos. Y, mirando estación por estación, tan solo el 46,5% de los trenes llegó con menos de tres minutos de retrasos a todas las paradas previstas en su línea.

La demora media de los trenes fue de 23 minutos, dos más que en marzo

En total, se acumularon durante el mes de abril 26.399 minutos de retraso –unos 18 días si se suma todo–, de los que el 33,9% fueron causados por la propia operación de Renfe. El 66,1% restante, según informa la empresa ferroviaria, se debe a causas externas que pueden estar relacionadas con la infraestructura, la gestión de la circulación o las inclemencias temporales. De nuevo, son cifras mucho mejores que en lo peor de la crisis, cuando se llegaron a registrar 40.000 minutos acumulados de demoras.

A la espera de las LTV

Un elemento clave para acabar con gran parte de estos retrasos son las limitaciones temporales de velocidad que siguen salpicando el entramado ferroviario catalán. Esta semana siguen activas cerca de 150 de estas limitaciones de velocidad, sobre todo en líneas como la R3, que tienen gran parte de su trazado en obras.

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Según el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante el mes de junio se levantarán todas las restricciones derivadas de la crisis de Gelida y de la borrasca 'Harry'. A partir de ese momento, deberían permanecer activos un centenar de estos límites que no afectarían al correcto funcionamiento del servicio.