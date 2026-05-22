EL PERIÓDICO se refuerza como el cuarto medio más leído en España y líder en Catalunya

EL PERIÓDICO refuerza su posición como el cuarto medio de información general más leído en España y afianza su liderazgo en Catalunya, según los datos de abril del ránking de audiencia digital de marcas elaborado por GfK DAM, medidor oficial del consumo de internet en España designado por la industria digital.

En un contexto de inestabilidad en las audiencias digitales, el diario editado por Prensa Ibérica es la única de las principales cabeceras que ha ganado usuarios en el último año, con un crecimiento del 6,2%. Los 14.104.182 lectores que accedieron el mes pasado a su web o app en el conjunto de España lo consolidan en la cuarta posición por tercer mes consecutivo, aumentando a más de 70.000 usuarios la diferencia respecto de su inmediato perseguidor, el diario 'Abc'. Más atrás quedan otros como '20 Minutos', 'El Confidencial', 'La Razón' y 'La Vanguardia', a la que EL PERIÓDICO aventaja en cerca de tres millones de lectores.

Gráfico que muestra el ránking de audiencia digital en España durante abril de 2026.

En Catalunya, el medio de Prensa Ibérica reafirma su liderazgo y encadena cinco meses seguidos en el primer puesto. Con 3.174.309 usuarios en abril, supera en más de 245.000 a 'El Español', segundo clasificado, y en más de 650.000 a 'La Vanguardia', que cierra el podio.

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La fidelidad de la comunidad de lectores de EL PERIÓDICO a su periodismo riguroso y cercano queda de manifiesto en que es también el primero en audiencia media diaria en Catalunya (501.363 usuarios), con una ventaja de cerca del 30% sobre 'El Español' (354.821) y de más del 32% frente a 'La Vanguardia' (339.681).

Gráfico que muestra la audiencia media diaria en Catalunya en abril de 2026.

Estos datos cobran especial relevancia por las turbulencias que atraviesan las audiencias digitales en los últimos meses, debido a la generalización del empleo de la inteligencia artificial por parte de los usuarios de internet y a los cambios en Google, entre otros factores. Dentro de estas novedades, el buscador permite ahora a los lectores marcar sus medios favoritos como fuentes preferidas, para que les sea más fácil encontrar sus noticias. Puedes seleccionar EL PERIÓDICO en este enlace o en la siguiente imagen:

Apuestas propias sobre Rosalía y la vivienda

Entre lo más leído por la comunidad de EL PERIÓDICO en abril destacan las apuestas propias sobre los conciertos de Rosalía en Barcelona y Madrid dentro de la gira ‘Lux tour’, el difícil acceso a la vivienda y una nueva entrega de la serie ‘La inmigración, de cerca’ en la que varios alcaldes catalanes explican sus fórmulas para blindar la convivencia.

Al crecimiento de la audiencia digital del diario también han contribuido las coberturas de temas de actualidad como la precampaña de las elecciones andaluzas, la misión Artemis a la Luna, la ‘diada’ de Sant Jordi y los juicios de los casos Kitchen (relacionado con la financiación irregular del PP) y Koldo (sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de José Luis Ábalos, cuando era ministro y alto cargo del PSOE, y su asesor).

Mejor posición de EL PERIÓDICO en España

El cuarto puesto entre los medios de información general en España, la mejor posición del diario en 15 años, es fruto de la apuesta que ha hecho Prensa Ibérica desde que adquirió la cabecera en 2019. EL PERIÓDICO también ha ganado lectores en su edición de papel según la última oleada del Estudio General de Medios (EGM), con un crecimiento del 6,8%, y ocupa la séptima posición en el ránking de diarios de información general, seguido de otras dos cabeceras de Prensa Ibérica, ‘La Nueva España’ y ‘Faro de Vigo’. Ello consolida la segunda posición del grupo en este segmento con un total de 1.091.000 lectores en sus ediciones impresas.

Prensa Ibérica, líder de la información regional y local en España, cuenta actualmente en el conjunto del país con 26 periódicos impresos y digitales, más de un centenar de Crónicas locales y diversas revistas. Según los datos de GfK DAM de abril, el grupo es también el segundo en España en audiencia digital.

Además de en Catalunya, Prensa Ibérica es líder en Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Murcia y Baleares, mientras que compite por el liderazgo en Andalucía, Madrid, Aragón y Extremadura, en la categoría de News/Publishers. Sus revistas 'Woman' y 'Viajar' también son líderes en sus segmentos. EL PERIÓDICO, 'Sport', 'La Nueva España', 'Faro de Vigo', 'Levante-EMV', 'Información' y 'La Provincia' son las marcas principales del grupo.