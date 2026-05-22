Polémica en la Comunidad Valenciana por la Sanidad privada: el conseller del ramo se querella contra Morant por acusarle de "lucrarse"

Fue el 4 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer, cuando la socialista y ministra Diana Morant acusó al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública". En su declaración, la líder del PSPV-PSOE pidió abrir una comisión de investigación en las Corts Valencianes para esclarecer las polémicas relacionadas con Ribera Salud. Ese mismo día, Gómez anunció que recurriría a la vía judicial. Ahora, casi cuatro meses después, y después de un acto de conciliación mediante al que Morant no se presentó, Gómez formaliza su querella contra Morant ante el Tribunal Supremo, como publica la agencia EFE.

Según el escrito presentado por la defensa de Gómez, las declaraciones de Gómez no "constituyen una crítica política genérica, una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión, sino una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos". De hecho, expresa que Morant le atribuye "lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público, conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad y relación irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)".

La defensa del conseller considera que las manifestaciones descritas "encajan plenamente en el delito de calumnias" y el acto de conciliación era la "última oportunidad" para que Morant rectificara públicamente y evitara "la interposición inmediata de la correspondiente querella criminal, con todas las consecuencias penales, civiles y reputacionales que de ello se derivan".

Noticias relacionadas

La Fiscalía archivó la denuncia del PSPV

Los socialistas no se ciñeron solo a las palabras y acusaciones de Morant, sino que presentaron una denuncia contra Gómez y dos de sus familiares por trato de favor a Ribera Salud. Junto al conseller, se denunciaba también al hermano de Gómez, gerente de una clínica en Benidorm adquirida por este grupo salud; y a su cuñada, directora financiera de Ribera Salud. Según reflejó el PSPV en su denuncia -presentada inicialmente ante la Fiscalía Provincial pero derivada a la del TSJCV por el aforamiento de Marciano Gómez-, “el actual Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, fue uno de los ideólogos del modelo Alzira” para la privatización del sistema sanitario. Sin embargo, la Fiscalía archivó la denuncia.