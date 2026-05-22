Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoZapateroEnrique RiquelmePep GuardiolaBad BunnyTardeo BadalonaShakiraVall d'HebronFestivos sábadoMascotas
instagramlinkedin

En Directo

Puente de Segunda Pascua

Operación salida de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Badalona

En la foto tráfico con retenciones a la entrada de Barcelona por Meridiana FOTO de FERRAN NADEU

En la foto tráfico con retenciones a la entrada de Barcelona por Meridiana FOTO de FERRAN NADEU / FERRAN NADEU

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este próximo lunes 25 de mayo se celebra la Segunda Pascua, que es festivo en la ciudad de Barcelona y en Badalona. Abrimos directo de las afectaciones e incidencias del tráfico en los accesos al área metropolitana.

La operación de salida ha empezado hoy viernes a las 12:00 horas y se alargará hasta mañana sábado a las 15:00 horas. Este viernes se prevé que crezca la congestión entre las 16:00 horas y las 19:00 horas, cuando se alcanzará el pico de retención, después del que se prevé una disminución de la afluencia. Asimismo, mañana se espera un pico de congestión entre las 12:00 y las 13:00 horas del mediodía.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
  2. Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
  3. El absentismo estudiantil obliga a la universidad a mover ficha: 'Hay docentes que se limitan a leer un PDF
  4. Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio
  5. Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
  6. Los Mossos investigan un tiroteo frente a un bar en Viladecans
  7. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  8. Medio siglo del primer trasplante de médula ósea en España: 'Mi gemela tuvo leucemia y yo fui su donante: no sentí miedo, solo quería salvarla

Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen Adán a sus 106 años

Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen Adán a sus 106 años

Sanidad y las comunidades aprueban el reparto de 39 millones para salud mental y casi 18 para prevenir el suicidio

Sanidad y las comunidades aprueban el reparto de 39 millones para salud mental y casi 18 para prevenir el suicidio

Los Mossos se integran en el órgano que se dedica a recuperar bienes y ganancias de delincuentes

Los Mossos se integran en el órgano que se dedica a recuperar bienes y ganancias de delincuentes

Interrumpida la circulación de Rodalies entre Manresa y Cervera por un incendio cerca de las vías

Interrumpida la circulación de Rodalies entre Manresa y Cervera por un incendio cerca de las vías

Josep Pallarès o Domènec Puig: cerca de 20.000 personas están llamadas a escoger al nuevo rector de la URV de Tarragona

Josep Pallarès o Domènec Puig: cerca de 20.000 personas están llamadas a escoger al nuevo rector de la URV de Tarragona

Murcia activa la vacunación urgente contra el sarampión tras la presencia de una paciente infectada en urgencias del principal hospital

Murcia activa la vacunación urgente contra el sarampión tras la presencia de una paciente infectada en urgencias del principal hospital

DIRECTO | Trànsit espera la salida de 600.000 vehículos del área de Barcelona en este puente de la Segunda Pascua

DIRECTO | Trànsit espera la salida de 600.000 vehículos del área de Barcelona en este puente de la Segunda Pascua

Los presupuestos mantienen la apuesta por las renovables y el ciclo del agua y corrigen el recorte en protección de hábitats y parques naturales

Los presupuestos mantienen la apuesta por las renovables y el ciclo del agua y corrigen el recorte en protección de hábitats y parques naturales