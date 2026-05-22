Operación salida de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Badalona

Este próximo lunes 25 de mayo se celebra la Segunda Pascua, que es festivo en la ciudad de Barcelona y en Badalona. Abrimos directo de las afectaciones e incidencias del tráfico en los accesos al área metropolitana.

La operación de salida ha empezado hoy viernes a las 12:00 horas y se alargará hasta mañana sábado a las 15:00 horas. Este viernes se prevé que crezca la congestión entre las 16:00 horas y las 19:00 horas, cuando se alcanzará el pico de retención, después del que se prevé una disminución de la afluencia. Asimismo, mañana se espera un pico de congestión entre las 12:00 y las 13:00 horas del mediodía.

No habrá carriles adicionales en las autopistas Trànsit no prevé habilitar ningún carril adicional en la salida de este puente, aunque sí prohibirá a los camiones avanzar en la provincia de Barcelona entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès, o sea que tendrán que circular por el carril derecho.

Trànsit recomienda evitar la AP-7 sur En una rueda de prensa, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha recomendado a la ciudadanía viajar por la C-32, durante este fin de semana largo, como ruta alternativa a la AP-7, donde se prevé "congestiones" en un tramo sur, entre Martorell (Barcelona) y El Papiol (Barcelona), y en parte del tramo norte, entre Parets del Vallès (Barcelona) y la Roca del Vallès (Barcelona), en este caso en la unión de esta autopista con la C-33. Asimismo, Lamiel ha hecho hincapié en los motoristas, a los que ha pedido "mucha atención" en la conducción, teniendo en cuenta que han muerto 17 en estos primeros meses de 2026.