En Directo
Puente de Segunda Pascua
Operación salida de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Badalona
Este próximo lunes 25 de mayo se celebra la Segunda Pascua, que es festivo en la ciudad de Barcelona y en Badalona. Abrimos directo de las afectaciones e incidencias del tráfico en los accesos al área metropolitana.
La operación de salida ha empezado hoy viernes a las 12:00 horas y se alargará hasta mañana sábado a las 15:00 horas. Este viernes se prevé que crezca la congestión entre las 16:00 horas y las 19:00 horas, cuando se alcanzará el pico de retención, después del que se prevé una disminución de la afluencia. Asimismo, mañana se espera un pico de congestión entre las 12:00 y las 13:00 horas del mediodía.
No habrá carriles adicionales en las autopistas
Trànsit no prevé habilitar ningún carril adicional en la salida de este puente, aunque sí prohibirá a los camiones avanzar en la provincia de Barcelona entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès, o sea que tendrán que circular por el carril derecho.
Trànsit recomienda evitar la AP-7 sur
En una rueda de prensa, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha recomendado a la ciudadanía viajar por la C-32, durante este fin de semana largo, como ruta alternativa a la AP-7, donde se prevé "congestiones" en un tramo sur, entre Martorell (Barcelona) y El Papiol (Barcelona), y en parte del tramo norte, entre Parets del Vallès (Barcelona) y la Roca del Vallès (Barcelona), en este caso en la unión de esta autopista con la C-33. Asimismo, Lamiel ha hecho hincapié en los motoristas, a los que ha pedido "mucha atención" en la conducción, teniendo en cuenta que han muerto 17 en estos primeros meses de 2026.
Trànsit prevé la salida de 600.000 vehículos de Barcelona este puente de la Segunda Pascua
El Servei Català de Trànsit (SCT) prevé que el próximo fin de semana, puente por la fiesta del lunes de la Segunda Pascua, haya una movilidad "importante", con la salida entre este viernes y mañana del anillo metropolitano de Barcelona de unos 600.000 vehículos, la cifra más alta en lo que llevamos de año.
- Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
- Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
- El absentismo estudiantil obliga a la universidad a mover ficha: 'Hay docentes que se limitan a leer un PDF
- Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio
- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
- Los Mossos investigan un tiroteo frente a un bar en Viladecans
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Medio siglo del primer trasplante de médula ósea en España: 'Mi gemela tuvo leucemia y yo fui su donante: no sentí miedo, solo quería salvarla