Los Mossos se integran en el órgano que se dedica a recuperar bienes y ganancias de delincuentes

En cumplimiento del acuerdo alcanzado en el marco de la Junta de Seguridad de Catalunya de noviembre de 2024, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han firmado este viernes un acuerdo por el que los Mossos d'Esquadra se incorporan a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Esta entidad depende del Ministerio de Justicia y que ayuda a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal a buscar el patrimonio de organizaciones criminales y de los delitos económicos más graves ya conservarlo y administrarlo una vez se embarga o decomisa.

De esta forma, los agentes participarán en una estructura de cooperación especializada en formación, información e inteligencia vinculada a la lucha contra la delincuencia patrimonial y el crimen organizado. Entre sus tareas estarán las de localizar, recuperar y gestionar estos bienes y ganancias procedentes de actividades delictivas, especialmente aquellas vinculadas al crimen organizado y a los delitos susceptibles de decomiso ampliado. La consellera Parlon ha destacado el "valor añadido" para los Mossos por reforzar "la capacidad de investigación y el trabajo conjunto en materia de seguridad".

Por su parte, el ministro Bolaños ha destacado que “la incorporación de los Mossos d'Esquadra a la ORGA les permitirá multiplicar la eficacia de las investigaciones y contribuirá a una respuesta más sólida y coordinada frente a la delincuencia. También ha añadido que "solo en 2025, se localizaron bienes en investigaciones desarrolladas en Catalunya por un valor de 4,5 millones de euros”, por lo que cree que el acuerdo ayudará a mejorar la lucha "contra la delincuencia organizada”.

Más colaboración

Los Mossos se incorporan a una oficina, que depende de la Secretaría de Estado de Justicia, en la que ya colaboran la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Por eso, se reforzará la eficacia de las investigaciones patrimoniales vinculadas al crimen organizado y mejorar el intercambio de información e inteligencia financiera entre las instituciones.

El convenio prevé igualmente el acceso de los agentes de los Mossos d’Esquadra adscritos a la ORGA a los sistemas de información y herramientas técnicas de la Oficina, así como la creación de espacios de coordinación y formación conjunta en materia de investigación patrimonial y decomiso avanzado, en línea con las nuevas exigencias de la normativa europea.

Según Interior, esta colaboración también facilitará una gestión más eficiente de los bienes intervenidos judicialmente y contribuirá a optimizar recursos materiales para el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, mediante la posible utilización provisional de vehículos, equipamientos y otros bienes decomisados para uso policial, siempre con autorización judicial.

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El convenio se ha firmado en la sede del Departamento de Interior, en Barcelona, en un acto con la presencia del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius, así como la directora general de Seguridad Jurídica, Ester Pérez, y la letrada asesora de la ORGA, Esperanza García.