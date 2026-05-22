Alerta alimentaria: ordenan la retirada de varios lotes de quesos frescos de vaca por presencia de Listeria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada de varios lotes de quesos frescos de vaca de las marcas Goya, Nativo, Sabor de Casa y Cerrato por presencia de Listeria en algunos de sus productos.

La AESAN insta a la ciudadanía que haya adquirido estos productos a comprobar los lotes y las fechas de caducidad de los mismos, y abstenerse de consumirlos en caso de que coincidan con los lotes afectados. En caso de haber consumido alguno de ellos y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (como vómitos, diarrea o fiebre) o estar embarazada se recomienda acudir a un centro de salud.

El pasado 12 de mayo, las autoridades sanitarias de Aragón informaron a la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Listeria monocytogenes en queso de vaca fresco de la marca Goya. La AESAN procedió a la publicación de una nota de alerta en su página web en relación con la advertencia sobre estos productos y se procedió a su retirada.

Según han ido avanzando las investigaciones y la toma de muestras de este y otros productos relacionados con la alerta inicial, se ha ampliado la información de los productos retirados a otros lotes y marcas de queso, ya que también el fabricante, por principio de precaución, aumentó la retirada a nuevos lotes y productos.

Gastronomía latinoamericana

Se trata de quesos frescos de vaca, envasados y refrigerados, que se han comercializado bajo los siguientes formatos: Queso Latino, de la marca Goya; Queso Estilo Llanero, de la marca Goya: Queso Costeño, de la marca Nativo; Queso Latino, de la marca Sabor de la Casa, y queso fresco sabor mediterráneo, de la marca Cerrato, con fechas de caducidad igual o anterior al 6/07/2026.

Estos productos son fabricados en España pero muy comunes en la gastronomía latinoamericana (especialmente la colombiana y venezolana). Existe una amplia y atomizada distribución en todas las comunidades autónomas. En este caso particular, además de la venta a través de las grandes cadenas de distribución, destaca la venta habitual de estos productos en establecimientos minoristas de pequeño tamaño y también en establecimientos calificados como locutorios, distribuidos igualmente por todo el territorio nacional. Todos estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización y actualmente la línea de producción de estos quesos está paralizada.