Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido acusado de homicidio por la muerte de su padre durante la excursión que ambos realizaron en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Andic ha pagado una fianza de un millón de euros y ha salido en libertad con cargos de los juzgados de Martorell. La jueza lo acusa de haber matado a su padre con premeditación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango