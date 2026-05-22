En Directo
Al minuto
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido acusado de homicidio por la muerte de su padre durante la excursión que ambos realizaron en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Andic ha pagado una fianza de un millón de euros y ha salido en libertad con cargos de los juzgados de Martorell. La jueza lo acusa de haber matado a su padre con premeditación.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la detención del hijo de Isak Andic, de Mango
Suscríbete para seguir leyendo
El consejo de Mango cierra filas en torno a Jonathan Andic
La empresa no tenía ningún plan previsto para un escenario tan escabroso como el que se ha acabado dando o se podría llegar a dar, según se desarrollen los acontecimientos, y mantiene su apoyo al hijo del fundador y actual vicepresidente de la empresa.
La fortuna de Isak Andic más allá de Mango
La figura de Isak Andic siempre estuvo ligada a Mango, pero el patrimonio del empresario iba mucho más allá de la multinacional de moda. Tras la reapertura de la investigación sobre su muerte y el creciente interés alrededor de su herencia, distintos registros mercantiles, documentos societarios y publicaciones económicas permiten reconstruir cómo estaba organizada una de las mayores fortunas empresariales de España.
Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los whatsapps anteriores a la muerte de su padre
Jonathan Andic explicó que un ladrón le robó el móvil en Quito, Ecuador, donde estuvo menos de un día y tuvo que comprar otro en el que ya no recuperó los mensajes de la aplicación Whatsapp del móvil desaparecido.
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pedirá declarar de nuevo ante la jueza una vez analice el sumario, mientras su defensa trabaja para refutar el móvil económico y las "graves imprecisiones" de los informes de Mossos, que creen basados en conversaciones sin contexto e incluso de hace años.
Jonathan Andic mantiene su cargo de vicepresidente en Mango y en las sociedades familiares
Jonathan Andic mantiene hasta ahora su cargo como vicepresidente de Mango y sigue al frente de las sociedades familiares que comparte con sus dos hermanas, Sarah y Judith. Es Toni Ruiz, un ejecutivo que no pertenece a la familia, quien ejerce como presidente y consejero delegado.
Jurado popular
Si el caso finalmente llega a juicio, por el tipo de delito, sería juzgado por un tribunal popular.
Un sumario de 1.500 páginas
El sumario, cuyo secreto se levantó ayer, tiene más de 1.500 páginas.
La defensa empieza a preparar el caso
La defensa de Cristóbal Martell ha empezado este miércoles a preparar la defensa tras el levantamiento del secreto de sumario.
Pruebas contra el riesgo de fuga
Según el auto, Jonathan Andic presentó el ceritificado de nacimiento de su hijo, el de boda con su mujer, la influencer Paula Nata, así como su certificado de empadronamiento en Barcelona, el pago de alquiler de su vivienda y el pago de autónomos para demostrar su arraigo ante un eventual riesgo de fuga. Además, su letrado aseguró que "a pesar de todo lo que la prensa ha sacado del mismo desde el momento del accidente el 14 de diciembre de 2024, no se ha eludido a la actuación de la justicia, y ha colaborado cada vez que ha sido citado", según el auto.
Lea el auto judicial que acuerda la prisión eludible bajo fianza de Jonathan Andic
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pagó este martes una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic, al caer por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
- Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres jóvenes y mayores, el nuevo rango es entre 45 y 74 años
- Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
- Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: resbalón descartado, 'odio al padre' y planificación
- ¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Todas las fechas de Mango, Zara, H&M, Cortefiel y El Corte Inglés
- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias