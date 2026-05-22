Ibiza alcanza los 30 grados en una semana de temperaturas "muy altas" para la época

Ibiza ha registrado este jueves temperaturas máximas de hasta 30 grados en una semana de temperaturas "muy altas" para la época del año, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las Pitiusas han pasado así del fresco de la semana pasada al calor casi veraniego.

La Aemet ha informado de que, a lo largo de mayo, se ha registrado un episodio prolongado de temperaturas por debajo de lo normal, pero ahora llega una situación completamente opuesta: un episodio de temperaturas "muy altas" para este mes en la mayor parte del país. En el caso de la Península, la agencia alerta de un episodio de temperaturas "extraordinariamente altas" para la época del año. Las máximas alcanzarán de forma generalizada los 34 grados en los principales valles, mientras que en las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir los termómetros podrán situarse entre los 36 y los 38 grados, valores más propios del pleno verano que de finales de mayo. Según la Aemet, algunos días podrían llegar a ser récord de día cálido.

Temperaturas por municipios

En las Pitiusas, las máximas de este jueves han dejado ya valores destacados, con 30 grados, la temperatura más alta registrada en Ibiza y Formentera.En la ciudad de Ibiza y en Sant Antoni los termómetros han alcanzado los 27 grados, mientras que en Formentera la máxima ha sido de 26 grados. En el aeropuerto de Ibiza se han registrado 24 grados. El ascenso térmico también se ha dejado notar en Mallorca, donde la Aemet ha informado de máximas de 31 grados en Binissalem, Porreres y Llucmajor.

La situación supone un cambio brusco respecto a las jornadas anteriores de mayo, marcadas por temperaturas inferiores a los valores habituales, y las lluvias.

Previsión del tiempo en Ibiza el fin de semana

El pronóstico de la Aemet para los próximos días apunta a tres jornadas sin lluvia, con cielos despejados o poco nubosos y máximas que alcanzarán los 27 grados el domingo. El viernes se espera una jornada soleada y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 26 grados. El sábado mantendrá la misma tendencia, con sol, ausencia de precipitaciones y temperaturas entre los 13 y los 26 grados. El domingo será la jornada más cálida del fin de semana, con una mínima de 15 grados y una máxima de 27.

Noticias relacionadas

El viento soplará en general flojo. Para el viernes se prevé calma durante la madrugada y la tarde-noche, con viento del sureste por la mañana de hasta 15 kilómetros por hora y del este en las horas centrales, de unos 10 kilómetros por hora. El sábado predominará el viento del este, entre 5 y 10 kilómetros por hora, mientras que el domingo soplará de componente este y nordeste, con valores de unos 10 kilómetros por hora.