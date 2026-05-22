Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este miércoles está convocada una nueva mesa sectorial en el departament d'Educació i FP. El Govern ha presentado una propuesta que incluye reducir los plazos del incremento salarial progresivo de 4 a 3 años (manteniendo los 200 euros mensuales finales, ahora en 2028, del acuerdo con CCOO y UGT) y un incremento de plantillas de 2.400 dotaciones. Los docentes piden que el aumento se produzca ya en 2026 y que el incremento llegue hasta las 6.000 dotaciones.

La reunión de este miércoles supuso un "pequeño avance" y este jueves a las 16 horas han vuelto a sentarse aunque tres de los sindicatos se han levantado de la mesa porque no se abordaba la cuestión salarial, que era la prevista.

En paralelo, siguen las huelgas. Este jueves estaba convocada en Tarragona y Terres de l'Ebre.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.