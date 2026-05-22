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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Las familias envían una carta abierta a la consellera Niubó: "Negocie con voluntad política real y compromisos concretos"
"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este miércoles está convocada una nueva mesa sectorial en el departament d'Educació i FP. El Govern ha presentado una propuesta que incluye reducir los plazos del incremento salarial progresivo de 4 a 3 años (manteniendo los 200 euros mensuales finales, ahora en 2028, del acuerdo con CCOO y UGT) y un incremento de plantillas de 2.400 dotaciones. Los docentes piden que el aumento se produzca ya en 2026 y que el incremento llegue hasta las 6.000 dotaciones.
La reunión de este miércoles supuso un "pequeño avance" y este jueves a las 16 horas han vuelto a sentarse aunque tres de los sindicatos se han levantado de la mesa porque no se abordaba la cuestión salarial, que era la prevista.
En paralelo, siguen las huelgas. Este jueves estaba convocada en Tarragona y Terres de l'Ebre.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Nueva reunión negociadora este viernes
A la salida de la reunión, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha explicado que el departamento no ha tenido tiempo para analizar la contrapropuesta de los sindicatos, por lo que ha instado al Govern a acudir a la reunión de este viernes, a las 12:00 horas, con una respuesta para seguir negociando en materia retributiva.
Acaba sin acuerdo la tercera reunión entre Educación y sindicatos, de la que ha salido CGT
La mesa sectorial entre el Departament d'Educació y los sindicatos de este jueves ha finalizado sin un acuerdo y con la salida de CGT hasta que el Govern haya estudiado la propuesta retributiva de los convocantes de las huelgas, mientras que Ustec ha confirmado que asistirá a la reunión de mañana.
La huelga de profesores en Tarragona ha tenido un seguimiento del 26%, según el Govern
La huelga de profesores y personal laboral de los centros públicos de este jueves en la provincia de Tarragona ha sido seguida por el 26% de la plantilla convocada, según datos del Departamento de Educación, con datos de hasta las 17.00 horas.
Reabierta la AP-7 tras la protesta docente
La A-7 y sus accesos en Tarragona vuelven a estar abiertos después de la concentración de docentes que este jueves hacia las 16.30 ha cortado la vía en ambos sentidos. Hacia las 15 horas ya se habían cerrado los accesos al A-7 en el mismo punto por "regulación del tráfico" después de que un grupo de manifestantes cortasen la vía.
CGT, COS y La Intersindical plantan a Niubó
Los sindicatos CGT, Intersindical y COS se han levantado de la reunión con Educació una hora después de que haya empezado. Las tres organizaciones han explicado que se estaba hablando solo de inclusiva, a pesar de que la convocatoria por este jueves era para abordar solo los salarios. USTEC ha decidido quedarse hasta el final del encuentro para hacer sus valoraciones. Los sindicatos quedan a la espera de si las negociaciones continuarán este viernes. Professors de Secundària ha vuelto a no asistir a la reunión de hoy.
Comienza la reunión entre sindicatos y Educació
Los componentes de la mesa negociadora, sindicatos y departament, han comenzado la segunda reunión de esta semana con el tema salarial sobre la mesa.
Educación cifra en un 24,12% el seguimiento de la huelga en Tarragona y las comarcas del Ebre
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga de personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament en Tarragona y las comarcas del Ebro de este jueves en un 24,12% hasta las 13 horas. Han comunicado datos el 90,66% de los centros de trabajo con personal llamado a la huelga, informa el departamento en un comunicado.
Un millar de docentes se manifiestan en Tortosa
Un millar de docentes han vuelto a manifestarse en Tortosa, con una tercera protesta multitudinaria en la capital ebrense en pocos meses. Después de compartir un almuerzo reivindicativo con sus colegas valencianos este jueves por la mañana, han protestado a mediodía desde Tortosa, donde han hecho avanzar dos columnas, desde puntos opuestos de la ciudad, que se han dirigido hacia el Ayuntamiento de Tortosa. Los docentes han obligado a cortar la AP-7.
Podem critica a ERC y Comuns por pactar presupuestos sin que haya acuerdo con los docentes
La coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha cargado este jueves contra ERC y Comuns por pactar los presupuestos de la Generalitat con el Govern sin que todavía haya un acuerdo con los docentes en huelga. Así ha reaccionado en declaraciones a Ràdio 4, después de que republicanos y comunes hayan cerrado un acuerdo presupuestario con el Govern de Salvador Illa. Según Pozuelo, ni ERC ni Comuns “deberían firmar” los presupuestos “sin que se haya llegado a un acuerdo con los docentes”, que siguen negociando con el Govern para mejorar sus condiciones laborales y sus retribuciones.
Estas reivindicaciones, ha advertido, “merecen la atención de Illa, ERC y Comuns”, porque las condiciones del profesorado deben ser “dignas” y, “mientras eso no se haga, no hay presupuesto que valga”. Pozuelo ha destacado que “tanto ERC como el PSC se hacen de bastón mutuamente”, en el Parlament y en el Congreso, “para poder salvar los muebles”.
Cerrado el acceso a la A-2 en Tarragona por la manifestación de docentes que también corta la N-240
El acceso a la A-2 en Tarragona está cerrado este jueves sobre las 09.15 horas en ambos sentidos hacia la N-240, debido a la manifestación de docentes que han cortado la carretera sobre las 08.15 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
De hecho, la previsión es que la manifestación se desplace hacia el centro de la ciudad en las próximas horas.
Esta jornada la huelga educativa es territorializada en Tarragona Y Terres de L'Ebre.
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