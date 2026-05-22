¿Afectará la huelga de educación a la selectividad?

La huelga educativa convocada en Catalunya ha encendido una pregunta especialmente sensible para las familias con hijos e hijas en 2º de bachillerato: ¿puede afectar a la selectividad? Teniendo en cuenta el calendario de las protestas, la respuesta más prudente es “no es probable” dado que las movilizaciones terminarán unos días antes de que empiece la PAU. Sin embargo, el conflicto sí puede añadir tensión a unas semanas ya de por sí muy delicadas y en las que los estudiantes tienen los nervios a flor de piel.

La PAU de este año en Catalunya está prevista para los días 9, 10 y 11 de junio. Las notas se publicarán el 23 de junio. El calendario oficial indica que las revisiones de exámenes se podrán celebrar los días 25, 26 y 29 de junio. Mientras, la huelga general docente tiene tres jornadas de alcance general en toda Catalunya -12 y 27 de mayo y 5 de junio-, además de varios paros territoriales y movilizaciones sectoriales. Es decir, el último paro general llega cuatro días antes del inicio de los exámenes de selectividad.

Las movilizaciones están convocadas por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a la CGT y la Intersindical. Estos colectivos ven insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un alza salarial de 3.000 euros anuales para 2029 y el pago de 50 euros por noche por los días de colonias, entre otras medidas.

Corrección de exámenes

A pesar de que las fechas no coinciden, la inquietud aumenta porque mayo y junio son meses especialmente delicados en los institutos. Coinciden los últimos exámenes, las evaluaciones y las graduaciones. Sobre la posibilidad de llevar adelante otras medidas de presión, como la no corrección de la selectividad, el portavoz de acción sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil, ha explicado que no descartan “ninguna medida de presión” y que todo dependerá, nuevamente, de la respuesta del Govern.

Los exámenes de selectividad los corrigen los profesores que forman parte del cuerpo docente de la universidad donde se realiza la PAU, personal investigador de la misma facultad y también docentes de instituto. A todos ellos se les exige tener menos de 70 años y ser expertos en la materia. Cada uno de ellos puede corregir hasta 200 exámenes.

Reuniones

Los docentes están en plenas negociaciones y todo puede cambiar de un día para otro. Tal como acordaron en la reunión del 20 de mayo, los sindicatos convocantes de la huelga elaboraron una contrapropuesta con un nuevo "marco de negociación" que entregaron en la reunión del jueves 21. Un documento unitario [sin CCOO y UGT] al que se suma Professors de Secundària (Aspepc), sindicato que se desmarcó de la reunión y que pone como condición para volver a sentarse en la mesa que la conselleria acepte dicho nuevo "marco". El punto número uno de la propuesta es la mejora de las condiciones laborales y retributivas, que fijan en 478 euros al mes para el cuerpo de maestros y 544 para profesores de secundaria, además de una "cláusula de garantía salarial" que comprometa la actualización salarial según el IPC y horas extra, nocturnidad y compensación horaria por las colonias, así como la mejora del complemento de los coordinadores digitales. El departament ha emplazado a los sindicatos a abordar la cuestión salarial este viernes a mediodía.