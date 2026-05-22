El Govern mantiene la partida de 8.356 millones para Educació pendiente de un nuevo acuerdo con los docentes

La propuesta de presupuestos para la Generalitat de Catalunya aprobados por el Govern y presentados este viernes prevé una inversión de 8.356 millones para la Conselleria de Educació i Formació Professional (FP), lo que representa un incremento del 24% respecto a las cuentas de 2023, pero una cifra idéntica a la de las cuentas presentadas en febrero y que finalmente se vieron obligados a retirar por falta de apoyos. Ni un céntimo más, en plena crisis con los docentes. Desde el Govern alegan -en estos momentos reuniones en el Departament con los sindicatos precisamente para negociar sueldos- que en la previsión de febrero "ya reservaban márgenes para el tema salarial" y defienden que el dinero adicional está en una "bolsa" de casi 900 millones que "irán moviendo a posteriori".

De estos 8.356 millones, 400 millones están destinados a un plan de inversión en centros públicos, 100 millones en climatizar equipamientos educativos y 50 millones en vales escolares de 60 euros por alumno.

Las cuentas recogen seis millones para la creación de nuevas plazas en centros de educación especial

En "mejora educativa" la inversión prevista es de 42 millones, que se destinarán a "reforzar la enseñanza y aprendizajes de lenguas y matemáticas, así como las mentorías digitales.

En lo que se refiere el despliegue de la educación inclusiva, uno de los temas sobre la mesa en la negociación con los sindicatos, las cuentas recogen seis millones para la creación de nuevas plazas en centros de educación especial y 38 millones a la contratación de monitores de apoyo a la inclusión, una demanda de centros y familias, también en la mesa.

Las cuentas incluyen también 253 millones para ayudas al comedor y al transporte escolar, de las que se beneficiarán 214.000 y 46.800 estudiantes.

Pequeña infancia

En cuento al 0-3 -cuyos profesionales están más movilizado que nunca, como se vio en la huelga de esta semana- las cuentas incluyen la creación de 900 nuevas plazas en 'escoles bressol' públicas y la inversión de 108 millones para financiar el funcionamiento de las 'llars d'infants' municipales, "incluida la implantación progresiva de la gratuidad del 0-3" [prometida para este curso pero aún pendiente precisamente, aseguró el Govern, por la falta de presupuestos], para la que se prevé destinar 54,3 millones.

Educación superior

En lo referente a las cuentas para la Conselleria de Recerca i Universitats, contará con un presupuesto de 1.950 millones de euros, cifra que representa un incremento de 374 millones de euros (el 23,7%) respecto al presupuesto de 2023 i que son también idénticas a la propuesta de febrero.

De estos 1.950 millones, 260 se dedicarán a mejorar la financiación ordinaria de las universidades y alcanzar los 1.500 millones.