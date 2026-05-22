Catalunya asignará con IA ciclos alternativos para los alumnos de FP que no hayan accedido a la plaza solicitada

A las puertas del inicio de la preinscripción para los grados medios y superiores de Formación Profesional (del 26 de mayo al 1 de junio), la Conselleria d'Educació i FP ha presentado este viernes la oferta para el curso 2026-2027. Lo ha hecho en el instituto Miquel Biada de Mataró (Maresme), y no por casualidad. Este centro de referencia en este ámbito estrenará en septiembre un grado de seguridad orientada al perfil profesional de ámbito ferroviario.

Una novedad que se enmarca en el compromiso del Govern de formar en los próximos tres años a mil profesionales ferroviarios para afrontar el traspaso de Rodalies. En Barcelona, el instituto Pablo R. Picasso, en el barrio de Torre Baró, será el primero de la ciudad que también incorpora dos nuevos ciclos de grado medio de la familia ferroviaria: uno de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario y otro de Gestión Administrativa orientada al sector del transporte ferroviario. Hasta ahora en Catalunya se imparte solo un ciclo formativo de grado medio (CFGM) de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario en el instituto Francesc Xavier Lluch y Rafecas de Vilanova y la Geltrú (Garraf).

Más oferta y profesorado

De hecho, Catalunya casi duplicará la oferta de plazas en el ámbito ferroviario: este próximo curso tendrá un total de 305. En el conjunto de las enseñanzas de FP, Educació incrementa las plazas en 4.989. Asimismo, habrá 493 profesores más para atender nuevos grupos, orientación e inclusiva. Otras novedades son el grado superior de Arte de Vidrio y el de Piragüismo en Aguas Tranquilas.

La oferta ferroviaria se concreta en 180 plazas de grado medio de mantenimiento de material rodante ferroviario, 30 del grado medio de seguridad en el ámbito ferroviario, 30 de grado medio de gestión administrativa en el ámbito ferroviario, 20 de grado superior de proyectos de obra civil en el ámbito ferroviario, 30 de curso de especialización de mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario y 15 plazas de certificados profesionales.

Búsqueda de alternativas

Otra novedad importante es sobre el sistema de preinscripción. En lugar de hacerse en tres tandas, se hará en dos. El cambio responde a que en la tercera tanda de asignaciones se ha comprobado que el porcentaje de alumnos era muy pequeño. De este modo se agilizará el proceso de asignación y matrícula, que concluirá el 29 de julio.

Otra mejora es que, teniendo en cuenta que el 30% de los alumnos solo marca una o dos opciones, en el caso de que no acceda a las plazas solicitadas el sistema buscará entre las vacantes aquellas alternativas que el alumno no haya marcado y que podrían cuadrar con sus intereses. Por ejemplo, si alguien solo ha marcado una opción en régimen diurno, el sistema le ofrecerá opciones de tarde. O si solo ha marcado Barcelona, le propondrá alternativas cercanas.