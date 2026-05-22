Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FigueresEl tiempoSergi LópezZapateroEnrique RiquelmeBad BunnyShakiraDermatofilosisGoodnews
instagramlinkedin

En Directo

Sorteos

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 22 de mayo de 2026

Imagen para el sorteo de Euromillones

Imagen para el sorteo de Euromillones

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

Noticias relacionadas

El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
  2. Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
  3. El absentismo estudiantil obliga a la universidad a mover ficha: 'Hay docentes que se limitan a leer un PDF
  4. Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio
  5. Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
  6. Los Mossos investigan un tiroteo frente a un bar en Viladecans
  7. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  8. Medio siglo del primer trasplante de médula ósea en España: 'Mi gemela tuvo leucemia y yo fui su donante: no sentí miedo, solo quería salvarla

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 22 de mayo de 2026

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 22 de mayo de 2026

La revolución sexual de las mujeres mayores: "Con 89 años, tengo relaciones con distintos hombres fuera de la residencia"

La revolución sexual de las mujeres mayores: "Con 89 años, tengo relaciones con distintos hombres fuera de la residencia"

Prisión provisional para un hombre por la agresión sexual a una joven en la Estación de Cártama

DIRECTO | Retenciones en diversos puntos de la AP-7, la A-2 y la C-32 en la operación salida del puente de la Segunda Pascua

DIRECTO | Retenciones en diversos puntos de la AP-7, la A-2 y la C-32 en la operación salida del puente de la Segunda Pascua

El Supremo rechaza frenar la regularización extraordinaria de migrantes

Asistentes al concierto de Bad Bunny en Barcelona: "Muchas ganas de pasar un buen rato"

Asistentes al concierto de Bad Bunny manifiestan que "era un sueño que tenían que cumplir"

Directo | La defensa de Jonathan Andic quiere evitar un juicio con jurado