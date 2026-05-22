Educació ve inasumible la propuesta salarial de los sindicatos y Ustec amaga con llevar la protesta a la visita del Papa

Tras no tratar la cuestión salarial este jueves pese al compromiso asumido el miércoles, los representantes de la Conselleria de Educació se han presentado a la reunión con los sindicatos de este viernes con un documento de propuestas de "reconocimiento de la tarea docente" que sigue centrando la mejora salarial en distintos complementos, algo que los sindicatos ya rechazaron. Los más destacados son el incremento del 50% en los complementos de tutoría (Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial) y en el de coordinación digital, el incremento del 25% en los complementos para las direcciones de los centros y la creación de nuevos complementos (ya recogidos en la propuesta rechaza el miércoles), como incentivos para la cotutoría, para todos los docentes de centros de máxima complejidad (CMC) -del que se beneficiarían a 17.435 trabajadores y sería de 139,77 euros mensuales en primaria y 196,56 en secundaria- y para la dirección de Treballs de Recerca (TR).

Propuesta que queda muy lejos de las demandas de los sindicatos de la huelga, que piden 478 euros mensuales más para los maestros y 544 para los profesores. De hecho, Ustec, el sindicato mayoritario en la escuela pública, hace un llamamiento a la movilización durante la huelga general educativa del próximo 27 de mayo y amaga en un video con llevar las protestas a la visita del Papa a Barcelona (este lunes ya bloqueron durante dos horas la Sagrada Família).

El Govern plantea la reactivación del cuerpo de catedráticos con la creación de 1.000 plazas de catedráticos (250 anuales entre 2027 y 2030), paralizada desde 2010, reivindicación de Aspepc

Poco antes del inicio de la reunión -a las 12 horas- la conselleria Esther Niubó aseguraba durante la presentación de la oferta de la FP para el próximo curso que la petión salaria de los sindicatos de la huelga estaba "fuera de los márgenes el acuerdo de país". Es decir, que era inasumible, ya que desde el Govern la línea roja en la negociación ha sido siempre mantenerla "en los márgenes" del acuerdo "de 2.000 millones de euros" firmado en marzo con CCOO y UGT.

Cesión a Aspepc

El documento que la conselleria ha presentado este viernes a los sindicatos -que estos consideran casi un insulto- recoge también la reactivación del cuerpo de catedráticos con la creación de 1.000 plazas de catedráticos (250 anuales entre 2027 y 2030), paralizada desde 2010 y en la que pone especial énfasis en sindicato Professors de Secundària (Aspepc).

El Departament plantea también un paquete de medidas para "avanzar hacia un marco estable y global que ordene el reconocimiento de la labor de los docentes a lo largo de toda la trayectoria, y que responden -dicen- a demanda de distintos colectivos de profesorado". Medidas como el reconocimiento de la trayectoria "más allá de los estadios", como la valoración de la experiencia y la formación continua; la "progresión para retener al profesorado experimentado" y la "valoración de las funciones singulares que no tienen encaje retributivo".

2.301 nuevos profesionales

Sobre las nuevas dotaciones de personal, la propuesta de la conselleria incluye para el curso 2026-2027 la incorporación de un total de 2.301 nuevos profesionales, más de 1.000 para la escuela inclusiva, que incluyen "apoyos para la educación especial, bienestar emocional y personal de integración" y 864 para el refuerzo de plantillas, "destinadas principalmente a la Formación Profesional (FP), reducción de ratios, nuevos grupos de Bachillerato y especialistas en Matemáticas". Ustec pedía que fueran 6.400.