Pandemia animal
El director de Salut Pública de Barcelona alerta de una posible mutación de la gripe aviar que sería "letal" para los humanos
Villalbí considera que en caso de darse ese escenario podría suponer un problema en los niveles de la gripe española de 1918
España levanta cinco meses después el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe aviar
El director de la Agència de Salut Pública de Barcelona, Joan Ramón Villalbí, ha alertado de una posible mutación del virus de la gripe aviar que podría afectar a los humanos y tendría un potencial “mucho más letal" de la actual. En palabras de Villalbí, de darse esta hipótesis, podría suponer un problema en los niveles de la gripe española de 1918.
Villalbí, no obstante, ha querido dejar claro que hay disponibles mecanismos para detectar esa posible mutación de forma muy rápida, según ha detallado en una entrevista en Betevé.
Riesgo por contacto directo
La gripe aviar es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por virus de influenza tipo A que afecta principalmente a aves silvestres y de corral. El virus se propaga por contacto directo con secreciones o heces de animales infectados, y actualmente la comunidad científica advierte sobre su rápida expansión global en diversas especies animales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo para la población general es bajo, ya que la transmisión de animal a persona es excepcional.El mayor riesgo de contagio lo tienen las personas que trabajan en contacto directo con aves de corral o ganado infectado.
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