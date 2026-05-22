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Acuerdo entre sindicatos y Renfe

Desconvocadas las huelgas de Rodalies previstas para el 27 de mayo y el 5 de junio

Los sindicatos UGT y CCOO han llegado a un acuerdo con Renfe en la segunda jornada de mediación liderada por el departament de Empresa i Treball

CCOO y UGT convocan huelga parcial en Rodalies el 27 de mayo y el 5 de junio, días de los paros de profesores

Usuarios de Rodalies esperan al tren en Mollet del Vallès.

Usuarios de Rodalies esperan al tren en Mollet del Vallès. / ZOWY VOETEN

Pau Lizana Manuel

Pau Lizana Manuel

Barcelona
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Las secciones ferroviarias de los sindicatos CCOO y UGT han llegado este viernes a un acuerdo con Renfe y no convocarán finalmente las huelgas parciales previstas para el próximo miércoles 27 de mayo y el viernes 5 de junio, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Los parones coincidían con las jornadas de protestas generales de los profesores y amenzaban con perjudicar gravemente la movilidad en el área de Barcelona. El acuerdo, del que aún no han trascendido los detalles, se ha alcanzado durante la segunda mediación liderada por el departament de Empresa i Treball de la Generalitat, que ha tenido que dividirse en dos jornadas. Los trabajadores del sector reclaman más seguridad en sus trenes y una mayor estabilidad del personal en Catalunya.

Según denuncian los sindicatos, Catalunya es la comunidad autónoma en la que se producen más actos vandálicos en los trenes y donde los empleados de Renfe reciben más agresiones. Por eso, reclaman sobre todo que se cuente con más interventores –lo que conocemos como 'revisores'– para poder incrementar la vigilancia sobre los trenes.

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