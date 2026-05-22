¿Cómo de frecuente es que Zaragoza alcance los 34 grados (o más) en mayo?

Queda más de una semana para terminar mayo, pero ya se puede asegurar sin ningún género de dudas que será recordado como un mes de extremos en Zaragoza: de una primera quincena inusualmente fría todo apunta que le va a suceder una segunda mitad marcada por un calor sofocante. "Vamos a tener valores más propios de julio o agosto que de mayo", sintetiza a este diario Pablo Sola, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón.

Las previsiones dicen que este viernes la capital aragonesa alcanzará los 36 grados, pero solo será un primer paso dentro del horizonte más inmediato. De entrada, la Aemet ha activado el aviso amarillo en el valle del Ebro por altas temperaturas. Los valores previstos durante el fin de semana y la próxima semana se moverán sobre esos umbrales con un posible pico, según los pronósticos la Aemet, de hasta 37 grados que se quedaría cerca de batir el récord absoluto en el quinto mes del año. El 30 de mayo del 2025 la estación meteorológica en el aeropuerto registró 37'5 grados.

¿Es normal que se alcancen los 34 grados?

Durante episodios de calor como el que hemos comenzado a padecer es habitual ver determinadas zonas la península con los termómetros disparados. Es el caso de los valles de los principales ríos como el Guadiana, Guadalquivir o Ebro. La razón no es otra que el efecto "encapsulante" de estas zonas que permiten retener el calor durante más tiempo. También son especialmente sensibles zonas situadas a una altura más baja como, en la comunidad, el Bajo Cinca o el Bajo Aragón. Esta situación también se traduce en noches más calurosas.

Teniendo en cuenta eso, ¿hasta qué punto es frecuente que Zaragoza alcancen registros como los que va a vivir durante los próximos días? Lo primero que hay que tener en cuenta antes de responder a esa pregunta es que la media de las temperaturas máximas en la capital durante la segunda mitad de mayo se mueve entre los 25 y poco más de 26 grados, tomando como referencia el periodo 1991-2010, que ya de por sí recoge el progresivo aumento de las temperaturas de las últimas décadas. Es decir, ya este pasado miércoles se situó razonablemente por encima de ese promedio (5 grados) y durante los próximos días, con el mercurio ascendiendo hasta los 35 o 36 grados -y quizás algo más la próxima semana- la anomalía será prácticamente de 10 grados.

Temperaturas medias en Zaragoza durante la primavera y registros diarios este 2026 / Aemet

Pero, ¿hasta qué punto es una rareza? En palabras de Sola, meteorólogo de Aemet, "cada vez es más habitual", ahora bien, ¿qué dicen los datos? Los registros diarios del organismo estatal revelan que en siete de los últimos 20 años se han dado episodios con al menos un día por encima de los 34 grados en mayo, aunque lo más habitual es que apenas duren uno, dos o tres jornadas. El más prolongado se registró el pasado año durante sus compases finales -y que se extendería hasta junio-, que contribuyó a registrar aquel hito ya mencionado. Cuanto más se retrocede en la serie histórica, más extraño es encontrar días similares a los actuales.

Si las previsiones se cumplen, este mayo no será el que pase a la historia por su temperatura máxima -aunque en conjunto será uno de los más abrasadores sin duda-, sino por su duración. Los modelos meteorológicos no prevén que el calor sofocante levante el pie del acelerador como mínimo durante lo que resta de mes. Incluso desde Aemet lanzan un aviso a navegantes: se podría prolongar más, aunque todavía no es posible determinarlo con exactitud.

El modelo de predicción americano (GFS) avanza de manera preliminar una bajada de las temperaturas durante la primera semana de junio. Hasta entonces no será raro que Zaragoza viva con los avisos activos por altas temperaturas de manera intermitente, por lo que habrá que tener precaución a la hora de realizar actividades al aire libre durante las horas en las que más apriete el sol.

Avisos amarillos activos en Zaragoza

La Aemet ha activado este viernes el aviso amarillo por altas temperaturas en la capital aragonesa entre las 14 y las 20 horas ante la previsión de que se alcancen los 36 grados. Este nivel de alerta, el más bajo de los tres contemplados por el organismo estatal, busca prevenir a la población más vulnerable ante el fenómeno adverso, en este caso las altas temperaturas, para extremar las precauciones contra él. En este caso, también conviene limitar las actividades físicas al aire libre durante las horas centrales del día, coincidiendo con el calor más intenso

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El aviso también se mantendrá activo durante la jornada del sábado y, si no cambia nada, durante el domingo. De cara al inicio de la próxima semana, las previsiones dicen que las máximas continuarán siendo inusualmente altas (35ºC), pero bajando un grado, lo suficiente para que Aemet no active ningún aviso en la capital aragonesa. El miércoles podría volver a haber un nuevo pico de calor.