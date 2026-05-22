Aparecen los primeros anuncios de reventa de los relojes Swatch y Audemars Piguet en Wallapop, Milanuncios y Vinted: precios desorbitados

La colaboración entre la marca suiza Swatch y la firma de lujo Audemars Piguet ha derivado en la salida al mercado de los relojes Royal Pop. Estos forman una colección de relojes que mezcla el diseño icónico del modelo Royal Oak con el estilo colorido y creativo de Swatch, dando como resultado piezas más accesibles pero inspiradas en la alta relojería.

Esta colección ha llamado mucho la atención porque presenta relojes de bolsillo con diseños llamativos y diferentes formas de uso, como colgados o como accesorio. Además, su lanzamiento el pasado día 16 de mayo generó una gran demanda mundial, con colas enormes en tiendas e incluso ocasionando varias peleas e intervenciones policiales en diversas ciudades.

Reventa de los Royal Pop

Además, esta nueva colección tan solicitada ha generado uno de los movimientos de reventa más desproporcionados de los últimos años. Ya existen miles de anuncios de reventa de estos destacados relojes repartidos por las principales plataformas de segunda mano, que son Wallapop, Milanuncios y Vinted.

Esta colección se compone de ocho diseños diferentes, en los que varía únicamente el color. Los nombres de cada diseño son: 'Green Eight', 'Lan Ba', 'Blaue Acht', 'Ocho Negro', 'Huit Blanc', 'Orenji Hachi', 'Otto Rosso' y finalmente 'Otg Roz'. Todos los relojes tienen un precio original de 385 euros, excepto el 'Lan Ba' y el 'Otg Roz', que cuestan 400 euros.

Ejemplos de reventas de Wallapop

A raíz de la locura que hubo en torno a estos relojes de lujo, la gente ha empezado a usar las plataformas de segunda mano para revender estos relojes a precios descabellados. Uno de los miles de ejemplos que hay se encuentra en Wallapop en el que vemos cómo esta persona está vendiendo uno de estos relojes por 1.690 euros con esta descripción: "Reloj Audemars Piguet x Swatch Royal Pop Otto Rosso. Diseño exclusivo de la colaboración. Correa en tono rojo. Esfera con detalles distintivos".

Anuncio Royal Pop Wallapop. / s

Aunque el precio medio al que se están revendiendo estos relojes en Wallapop y Vinted está cerca de los 1.000 euros, hay varios casos que superan esta cifra. Hay gente que incluso compró varios modelos para poder revenderlos a 2.000 euros por unidad, como es el caso de esta persona: "Reloj de edición especial Audemars Piguet x Swatch. Modelo Royal Pop. Caja original con factura!!! Disponible en Rosa y amarillo/Verde/Negro/Rosa y rojo".

Anuncio reventa de Royal Pop en Wallapop. / s

Entorno idílico para estafadores

Aunque haya cientos de ofertas y mucha demanda sobre estos relojes, cabe destacar que este entorno parece idílico para los estafadores. No es recomendable comprar uno de estos relojes fuera de las tiendas oficiales.

Además, Wallapop ha decidido enumerar algunas claves muy útiles para reconocer intentos de estafa. Una de las más comunes es cuando te piden el número de teléfono o el mail como primera opción de contacto. También hay que estar alerta si te mandan un enlace por el chat de Wallapop simulando la compra, te dicen que envían productos o pagos fuera de Wallapop, te piden datos de tu tarjeta bancaria o si se hacen pasar por un agente de Wallapop.