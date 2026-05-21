Cerca de 200 docentes de las Terres de l’Ebre y el País Valencià cortan la N-340 en Vinaròs con una 'baldanada' popular

Cerca de 200 docentes de las Terres de l’Ebre y el País Valencià han cortado la N-340 en Vinaròs con una 'baldanada' popular bajo el lema “Lo Sénia NO es frontera”. La protesta ha comenzado a las ocho y media de la mañana y se lleva a cabo junto a Alcanar. Los participantes han montado una carpa y están cocinando una paella con 'baldanes' -una suerte de butifarra negra, normalmente hecho con sangre, arroz, grasa de cerdo, sal y pimienta típico del lugar- para celebrar un desayuno en medio de la vía.

Los manifestantes han asegurado que tienen “reivindicaciones compartidas” y han aprovechado para reclamar una educación en catalán, mejoras salariales, recursos para la educación pública y las dimisiones de las conselleras de Educació de Catalunya, Esther Niubó, y de València, Carmen Ortí. Todo ello bajo la atenta mirada de la Guardia Civil, que ha desplazado varias patrullas hasta la zona.

Hacia Tortosa

A partir de las 12 de meodiodía, el personal educativo ebrense tiene previsto colapsar Tortosa con dos columnas. La primera, procedente del Baix Ebre, Terra Alta y Ribera d’Ebre, tendrá su punto de partida en la Escola Cinta Curto. Y la segunda, en este caso desde el Montsià, tiene previsto su origen en la Escola Sant Llàtzer. Ambas coincidirán en la plaza del Mercat, donde se iniciará una manifestación que recorrerá las calles de la ciudad.

Estas acciones coinciden con la décima jornada de movilizaciones en Catalunya convocadas por los sindicatos USTEC, Professors de Secundària, CGT y la Intersindical. Este jueves las movilizaciones territoriales se concentran en Tarragona y las Terres de l’Ebre.

Todo ello llega después de la reunión de la mesa sectorial del miércoles, que terminó sin acuerdo, pero con el compromiso de continuar negociando este jueves y viernes.