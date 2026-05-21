Temor al colapso en una comarca de Soria por un festival de electrónica que reunirá a 10.000 personas para celebrar el eclipse

Suena paradójico, pero una comarca de Soria, la de Pinares, una de las más bellas y despobladas de toda Europa, corre el riesgo de colapsarse. Eso al menos temen vecinos y cámpings de la zona por la posible celebración de un festival internacional de música electrónica coincidiendo con el eclipse solar total del 12 de agosto que tendrá, precisamente en Soria, uno de los mejores emplazamientos para disfrutarlo.

El Eclipse Iberia Festival se celebrará entre el 10 y 14 de agosto en la zona de 'El Bardo', frente al pantano Cuerda del Pozo, y ya están disponibles las entradas en su página web, donde se publicita el evento como un "momento raro en la tierra".

Vista del embalse Cuerda del Pozo de Soria donde se celebraría el festival con motivo del eclipse. / EL PERIÓDICO

"A diferencia de la mayoría de las experiencias festivaleras, un encuentro de eclipse solar total no es un espectáculo que puedas revisitar. Atraviesa el planeta una sola vez, por una franja estrecha, y luego desaparece. Durante unos instantes la luz se colapsa. Un eclipse solar total, una ventana de 1 minuto 42 segundos, una línea de sombra muy específica, y un pueblo español que ocupa exactamente el lugar donde debe estar. Descubre la magia detrás de la totalidad", se promociona la página web, donde se venden abonos para cuatro días desde 250 euros, pero que llegan hasta el precio de 2.800 si se quiere dormir dentro del recinto en tiendas de campaña de lujo.

"No hay nada decidido"

Fuentes del Ayuntamiento de Vinuesa (826 habitantes), en cuyo terreno municipal se va a celebrar el festival, confirman a EL PERIÓDICO que se ha mantenido una reunión con los organizadores, colectivos internacionales enraizados en la cultura 'underground' y en encuentros a gran escala, pero "todavía no se ha presentado una solicitud en firme ni se ha decidido nada. Lo tenemos que valorar".

Desde el consistorio se asegura que la zona planteada para el acto es una zona habilitada para este tipo de eventos, ya que se celebra allí en julio el Motorbeach festival, que el año pasado reunió a entre 5.000 y 6.000 personas a diario.

Vecinos y la Asociación Empresarial de Camping de Soria se muestran aun así "preocupados" por el anuncio del macrofestival y de hecho se ha iniciado ya una recogida de firmas, pues se considera que se puede colapsar la zona –solo dispone de carreteras comarcales de un carril por sentido–, ya que a los asistentes habría que añadir cientos o miles de personas que se podrían desplazar a este bello paraje a disfrutar del eclipse.

"La celebración de un festival rave de gran escala en un ecosistema frágil como un pantano constituye una intervención de alto impacto"

De hecho, ya se ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para tratar de frenar el festival, que también tiene que recibir el permiso de la Confederación Hidrográfica del Duero.

"La celebración de un festival 'rave' de gran escala (10.000 asistentes) en un ecosistema frágil como un pantano constituye una intervención de alto impacto. La evidencia permite afirmar que este tipo de eventos genera presiones significativas sobre el suelo, el agua, la biodiversidad y el clima, difícilmente compatibles con la conservación del entorno", señala la petición.

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"El beneficio económico inmediato no compensa el deterioro ecológico generado, ni los costes necesarios para su restauración", concluye el escrito.