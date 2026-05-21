El Supremo tumba el recurso de los regantes del Scrats y da vía libre al recorte en un 50 % del trasvase Tajo Segura

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprobó el Plan Hidrológico del Tajo, que contempla el aumento de los caudales ecológicos del río y que supondrá, a juicio de los regantes, el recorte en un 50 % de las aportaciones anuales de la cabecera del Tajo a Alicante, la Región de Murcia y Almería una vez que se validen las nuevas reglas de explotación del acueducto.

En concreto, de la media anual de las últimas cuatro décadas de algo más de 200 hectómetros destinados al regadío de 147.000 hectáreas, de ellas má de 50.000 en la provincia de Alicante, se pasaría a 100 por año hidrológico, según los empresarios agrícolas.

La resolución, firmada por el magistrado Carlos Lesmes y votada, como avanzó INFORMACIÓN, el pasado 5 de mayo, confirma la validez del régimen de caudales ecológicos mínimos establecido para el eje del río Tajo en el tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027).

Revés definitivo...

La sentencia desestima el recurso en su integridad, es firme, no cabe recurso ordinario alguno y supone un nuevo mazazo para el sector agrícola de la provincia, que ha visto cómo desde 2023 se han perdido uno tras otro, todos los recursos judiciales contra la normativa del Plan Hidrológico de Cuenca, desde el que registró la Generalitat a los interpuestos por la Diputación Provincial de Alicante, la Junta de Andalucía o la Región de Murcia.

Aunque está pendiente la resolución de otro procedimiento de recurso presentado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena este nuevo revés puede ser el definitivo para que el Ministerio para la Transición Ecológica valore que hay seguridad jurídica para validar las reglas de explotación, sin esperar a un nuevo pronunciamiento del Supremo.

Caudales ecológicos

El SCRATS, que representa a más de sesenta comunidades y 80.000 regantes de los territorios que riega el trasvase desde hace 47 años, impugnó la norma reglamentaria solicitando la nulidad del Plan Hidrológico del Tajo aprobado en ese decreto y la anulación del régimen de caudales ecológicos mínimos establecido en esa normativa vigente desde 2023 desde la cabecera hasta la cola del embalse de Azután.

El aumento de los caulades ecológicos, diseñados para mejorar la calidad del agua por el incumplimiento de la normativa de depuracion de la Comunidad de Madrid en su principal afluente del Jarama, ha sido a la altura de Aranjuez de 6 metros cúbicos por segundo a 7 desde 2025 y de 7 a 8 desde el pasado 1 de enero de 2026. En enero de 2027 se elevará hasta los 8,6 metros por segundo. Y su impacto debe formalizarse a costa de las reservas de los embalses de cabecera que alimentan el trasvase: Entrepeñas y Buendía.

El SCRATS alegó que la fijación de los caudales ecológicos mínimos, con escalonamiento temporal sucesivo al alza -que se ha estado ejecutando desde entonces-, afectaba al sistema hidráulico del trasvase Tajo-Segura regulado por la Ley 52/1980 y por la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, una normativa de carácter estatal que no ha sido modificada frente a los nuevos decretos de demarcación de cuenca. Es decir, que supondrá una merma en las reservas de ambos reservorios que deberán desembalsar más volumen de agua para cumplir con el aumento de los caudales y eso requerirá una previsión de disponibilidad menor de agua que se trasladará a las reglas de explotación que regulan los trasvases.

Limoneros regados con agua del trasvase en el entorno del Embalse de La Pedrera, que regula las aguas del acueducto desde 1979 / AXEL ALVAREZ

Defensa

El Ministerio para la Transición Ecológica, representado por la Abogacía del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía se opusieron al recurso. Sus representaciones procesales argumentaron que el real decreto impugnado respeta la normativa vigente, que los caudales ecológicos tienen carácter de restricción previa a los usos del agua -con la única excepción del abastecimiento a poblaciones- y que la coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura queda garantizada mediante la Disposición Adicional Novena de la norma.

La Sala constata que el régimen de caudales ecológicos vincula a todos los aprovechamientos, conforme a la Ley de Aguas, y que las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura han sido actualizadas por legislación posterior de igual o superior rango, en particular por las de 2013 -el memorándum-, por decretos en 2014 y 2015.

Trazado del postrasvase Tajo Segura por la huerta tradicional del Segura, al sur de Orihuela / TONY SEVILLA

Argumentos

El fallo argumenta que el decreto recoge un "Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura", con evaluación anual a partir de enero de 2025 y comisiones bilaterales de seguimiento integradas por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas afectadas. Señala que el estudio ambiental estratégico del Plan Hidrológico del Tajo se ciñe al ámbito territorial de la cuenca del Tajo, conforme a lo previsto en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, "sin que proceda analizar en dicho documento impactos en cuencas receptoras del trasvase", que es lo que sostenía el SCRATS, en especial por el impacto en el tejido productivo agrícola con pérdidas económicas multimillonarias y en empleo y el hecho que desde que se aprobó el plan hidrológico del Tajo apenas se ha avanzado en las medidas alternativas de sustitución de recursos hídricos, en especial, la desalación.

La sentencia recoge que los caudales ecológicos del eje del Tajo se implantan de forma progresiva en tres escalones temporales: entrada en vigor del plan, 1 de enero de 2026 y 1 de enero de 2027. El único caudal que puede calificarse estrictamente como "ecológico" es el fijado para el tercer escalón; "los dos anteriores -asegura- responden a medidas de coordinación para permitir la adaptación de la cuenca del Segura mediante recursos alternativos". Recursos alternativos que los regantes del SCRATS insisten en que no han llegado por la vía de construcción de nuevas desaladoras, como se prometió. Solo se está ampliando la de Torrevieja.

Roque Bru, vicepresidente del SCRATS y presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda / MATIAS SEGARRA

"Una muy mala noticia"

Roque Bru, presidente de la comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, calificó la resolución como "una muy mala noticia" para la agricultura del Levante español. «Acatamos la sentencia, aunque no la compartimos», añadió, para lamentar que el fallo se haya filtrado a los medios con discrepancias incluso en la numeración de páginas respecto al documento oficial, "lo que considera una vergüenza que refleja hasta dónde ha llegado el país".

«No se tiene en cuenta el principio de solidaridad a la hora de fijar la sentencia», denunció, «ni lo que tenían que aportar nuestros peritos en cuanto a la fijación arbitraria de los caudales ecológicos». Según explicó, el tribunal únicamente ha valorado el informe del presidente de la Confederación del Tajo, "sin que siquiera se trate de un documento institucional de la propia Confederación. Vuelven a hacer referencia a la sentencia de la Comunidad Valenciana, una sentencia mal planteada en su momento que sirvió para marcar el camino en contra del trasvase en las posteriores sentencias, al igual que en esta», señaló, para tilar la decisión "de una verdadera aberración" y reiteró que, como viene advirtiendo desde hace años, se trata de una medida política; por ello, instó al presidente del Gobierno a que revierta por esa misma vía lo que considera una «sentencia de muerte para el trasvase Tajo-Segura». «De todas formas, tenemos que estudiar a fondo la sentencia y ver qué camino podemos tomar», remarcó.

Gráfico sobre las nuevas normas de explotación / Borrador del Cédex/Información

García-Page y la "batalla" más importante

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigió este jueves que se cumplan las sentencias relacionadas con el Tajo, ya que aseguró que es "casi acomplejante tener que estar años y años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan".

En declaraciones a Efe se mostró "enormemente contento y orgulloso" de la comunidad autónoma que "defiende sus planteamientos a ultranza", después de que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en concreto contra la fijación de los caudales ecológicos mínimos.

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El presidente castellanomanchego rescató el lenguaje bélico habitual:"Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales", subrayó, para indicar que es "casi acomplejante tener que estar años y años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan". Por ello, y tras la que a su entender es "la última batalla", exigió "por favor, por favor" que se ejecuten las sentencias.