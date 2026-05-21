Vandalismo
Sorprenden en Llançà a un grafitero de trenes fichado en Francia con 93 espráis y positivo en drogas
La Policia Local también le encontró sustancias estupefacientes, cizallas, cuerdas de escalada y utensilios punzantes
Eva Batlle
La Policia Local de Llançà ha intervenido este jueves material para hacer grafitis y ha denunciado a un conductor de 28 años que dio positivo en drogas durante un control preventivo en el municipio.
Los hechos tuvieron lugar hacia las doce y media de la madrugada, cuando una patrulla identificó a los tres ocupantes de un vehículo con matrícula francesa en el marco de los dispositivos de vigilancia que se realizan habitualmente en Llançà. Durante el registro del coche, los agentes localizaron sustancias estupefacientes, motivo por el que denunciaron al conductor por tenencia.
Además, el hombre también dio positivo en la prueba de detección de drogas, en concreto, en cannabis (THC) y fue denunciado por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
En el interior del vehículo, los agentes también encontraron 93 botes de espray de grafiti, rodillos, cuerdas de escalada, dos cizallas y diversos utensilios punzantes. Una vez consultadas las bases de datos policiales, se comprobó que el conductor tenía antecedentes relacionados con la realización de pintadas y grafitis en trenes y mobiliario urbano en Francia.
Ante la sospecha de que todo este material pudiera ser utilizado para cometer actos vandálicos en Llançà, la Policia Local decomisó las pinturas y las herramientas con el objetivo de proteger el entorno y el espacio público del municipio, según informa el cuerpo de seguridad.
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