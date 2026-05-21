Los mutualistas catalanes podrán usar la receta electrónica a partir del 1 de junio

Los más de 85.000 mutualistas catalanes que han optado por la opción concertada, es decir, por la sanidad privada, podrán retirar sus medicamentos, a partir del 1 de junio, sin necesidad de talonario y recetas en papel en la red de 3.290 farmacias de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona, con la entrada en vigor de la receta electrónica concertada de MUFACE en Catalunya.

De esta forma, la receta electrónica estará operativa, a partir de junio, en toda España, dado que ya está implantada en 15 comunidades (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco) y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y en junio se sumarán Catalunya y Andalucía.

Además de evitar tener que llevar las recetas en papel, el nuevo sistema evita desplazamientos para tramitar visados y facilita el seguimiento del historial farmacoterapéutico del paciente, el trabajo los profesionales prescriptores y la accesibilidad a los tratamientos. Asimismo, con la extensión de la receta electrónica, el enfermo podrá adquirir sus medicamentos en las farmacias del resto de autonomías adheridas al sistema.

La reunión institucional para la presentación de la receta electrónica concertada se ha celebrado en Barcelona. En ella, la subdelegada del Gobierno en Barcelona, María Carmen García-Calvillo, ha destacado la importancia de la cooperación institucional sostenida en el tiempo para llevar a cabo proyectos de esta envergadura.

La transformación digital

A su vez, la secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, Raquel Martínez, ha indicado que la receta electrónica da un paso “verdaderamente importante” con la incorporación de Catalunya y la adhesión de Andalucía, lo que completará el mapa nacional. Esto, ha subrayado, ha sido posible gracias a la apuesta por la transformación digital de la administración pública, farmacéuticos y médicos. "Uun trabajo conjunto y coordinado que es un claro ejemplo de éxito compartido" y que refuerza "la seguridad del paciente, moderniza la prestación farmacéutica, mejora la coordinación en la atención y garantiza la cohesión del sistema”.

El presidente del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), Jordi Casas, ha destacado que “el paso de la receta de MUFACE del papel al formato digital supone un avance estratégico para modernizar la prestación farmacéutica y alinearla con las necesidades actuales del sistema sanitario”. A su vez, ha puesto en valor que la receta electrónica “mejora de manera sustancial la trazabilidad de los tratamientos y nos permite trabajar con mayor agilidad, reduciendo tiempos de gestión y optimizando la atención al paciente”.

Para el presidente del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), Ramón Mur, la receta electrónica ofrece a los médicos mayores garantías y seguridad en la prescripción y el control de la medicación. “Además, permite a los pacientes consultar en cualquier momento, a través de su hoja de tratamiento, la duración y la dosis de sus medicamentos, lo que redunda en una atención más eficiente, segura y accesible”, ha apuntado.