Los profesores de Educación Física disponen de material sobre movilidad segura para dar educación vial en los centros educativos

Bajo la premisa de que la educación viaria debe estar presente en toda la vida de las personas, desde pequeños, el Servei Català de Trànsit y el Colegio de Profesionales de la Actividad Física y del Deporte de Cataluña (COPLEFC) han presentado este jueves un nuevo material pedagógico dirigido a docentes de Educación Física de centros catalanes que incorporen en sus clases conceptos de movilidad segura. Desde 2022 la educación viaria está dentro del currículum que debe enseñar cada centro a partir de las clases de Educación Física, aunque en muchos casos desde COPLEFC se habían dado cuenta de que no tenían material para impartir esta formación.

Por eso, y tras llegar a un acuerdo con Trànsit, se ha elaborado material específico para profesores adaptado desde segundo de Primaria hasta cuarto de la ESO trabajando conceptos que pueden ayudar a los escolares a formarse como peatones, usuarios de bicicleta o patinete y futuros conductores de vehículos a motor.

El material presentado incluye diversas situaciones de aprendizaje adaptadas a los diferentes cursos de primaria y secundaria, como el análisis de la movilidad cotidiana en los trayectos escolares, la observación de la organización y la dirección del tráfico en el entorno cercano, las salidas a pie y en bicicleta, así como dinámicas de observación y reflexión entre iguales. Estas actividades fomentan una percepción crítica del entorno y los riesgos asociados a la movilidad, según Trànsit.

Además, remarcan que la educación para la movilidad segura permite incorporar, a la vez, una mirada de salud y sostenibilidad, al promover formas de desplazamiento activo como andar o montar en bicicleta. En este sentido, COPLEFC añade que a través de la Educación Física, se fomenta la conciencia sobre los beneficios de la actividad física en la vida cotidiana, la reducción del impacto ambiental y la mejora de la calidad de vida, en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible y la promoción de hábitos saludables.

Aprendizaje viario

La presentación se ha hecho en la sede de INEFC de Barcelona con la presencia del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, y el presidente del Colegio de Profesionales de la Actividad Física y el Deporte de Cataluña (COPLEFC), Pere Manuel, la subdirectora general de Seguridad Vial del Servei Català de Trànsit, Anna Pintó; el director del INEFC de Catalunya, Eduard Inglés; la gerente del COPLEFC, Alexia Pérez; el delegado del COPLEFC en Barcelona, Agustí Boixeda, y el coordinador del proyecto, Carlos González.

Lamiel ha remarcado la importancia de reforzar la formación educativa como herramienta para conseguir una movilidad segura desde la infancia y contribuir a proporcionar conciencia vial en los centros educativos y ha añadido que "es muy importante el método participativo y consensuado que hemos utilizado para elaborar estos materiales de aprendizaje”.

Por su parte, el presidente del COPLEFC ha remarcado que los profesores de Educación Física "son un vehículo perfecto para una educación integral, ya que siempre están muy implicados y en todo el territorio". "Algunas de las formaciones que se dan en la escuela deben durar toda la vida de la persona" ha añadido.

El coordinador del proyecto, Carlos González, ha destacado que se han creado cinco situaciones para primera y dos para secundaria sobre movilidad segura y cómo los menores aprenden a desplazarse. "Cualquier maestro tiene este material a punto para introducirlo en las programaciones del curso académico", ha indicado y ha recordado que muchos profesores no saben cómo abordar la educación vial. Además, el coordinador ha destacado que sería importante formar profesores para aprender a usar estas guías didácticas que ya están disponibles en la web de Trànsit.

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El proyecto pretende dotar al alumnado de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desplazarse de manera segura, autónoma y consciente tanto en entornos urbanos como naturales. Por eso, Trànsit remarca que área de Educación Física, por su vinculación directa con el movimiento, el cuerpo y el uso del espacio, se convierte en un entorno idóneo para trabajar estas competencias a través de una metodología vivencial y significativa.