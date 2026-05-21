Los nuevos presupuestos catalanes excluyen el despliegue de la Agència de la Natura

El proyecto de presupuestos de 2026 de la Generalitat de Catalunya no incorporará la puesta en marcha efectiva de la Agència de la Natura (Anacat), pese al compromiso pactado entre el Govern y los Comuns para activarla antes de julio. Es este un proyecto que acumula retrasos desde que el Parlament aprobó su creación en 2020.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el acuerdo presupuestario que se presentará este viernes sí prevé un aumento de la inversión en medio natural, pero deja fuera, por ahora, el despliegue definitivo del nuevo organismo.

El Govern mantiene abierta la negociación con los sectores implicados y con los grupos parlamentarios para intentar alcanzar un punto de consenso que permita poner en marcha la agencia más adelante. La clave para que la agencia arranque con un cierto acuerdo entre el sector conservacionista y el productivo es modificar el órgano de dirección, detallan a este diario fuentes conocedoras de la negociación.

El Govern quiere evitar que la Agència de la Natura nazca sin un consenso mínimo

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, dirigida por Sílvia Paneque, no renuncia al proyecto, pero quiere evitar que el organismo nazca sin una base mínima de acuerdo entre los actores que llevan años reclamando más voz en su diseño, entre ellos propietarios forestales, agricultores, ganaderos y otros representantes del mundo rural.

Lluís Mijoler, diputado de los Comuns, se dirige a la consellera Paneque. / Sergi Ramos Ladevesa

La Agència de la Natura es una de las carpetas ambientales más sensibles de la legislatura. Su creación fue aprobada por una ley hace seis años, pero todavía no se ha desplegado. Las entidades ecologistas y los Comuns han presionado en los últimos meses para acelerar su puesta en marcha, mientras que algunos sectores del territorio han expresado su rechazo y ERC también ha mostrado ciertas dudas ante el organismo que debe realizar las funciones de la actual dirección de políticas ambientales.

Sin embargo, algunos temen que pueda aumentar la carga regulatoria sobre la gestión forestal y la actividad agraria y ganadera. En el acuerdo alcanzado con los Comuns figura una dotación vinculada a la Agència de la Natura. Sin embargo, esa previsión económica no se traducirá en la activación inmediata del organismo dentro de los nuevos presupuestos.

Negociación abierta

Fuentes conocedoras de la negociación señalan que el Ejecutivo catalán seguirá trabajando para encajar las distintas posiciones y no descarta avanzar, incluso con los estatutos de la Agència tal y como están redactados a día de hoy, si no se logra un consenso con todos los sectores críticos.

La consellera Paneque ya defendió en el Parlament que la agencia continúa siendo un objetivo del Govern, aunque condicionó su nacimiento a una negociación más amplia. "Es un objetivo al que no renuncio de ninguna manera", afirmó esta semana en respuesta al diputado de los Comuns Lluís Mijoler. La titular de Territori añadió que el Ejecutivo debe "generar un consenso" para que la agencia nazca con garantías.

Los Comuns, por su parte, insisten en que el despliegue debe hacerse en los términos establecidos por la Ley 7/2020, sin recortar competencias ni alterar la gobernanza prevista. Mijoler reprochó al Govern los retrasos acumulados en materia de biodiversidad y gestión de espacios protegidos, y defendió que la puesta en marcha de la Agència de la Natura debe formar parte de una agenda ambiental más ambiciosa, junto con la ley de biodiversidad, el plan de conectores ecológicos y el Conservatorio del Litoral.

Más presupuesto

La exclusión de la puesta en marcha efectiva de la agencia llega en paralelo a una rectificación presupuestaria en materia de medio natural. El Govern corregirá el recorte del 48% previsto inicialmente en la partida destinada a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural, tal y como había avanzado a este diario Jordi Sargatal. El presupuesto permitirá la creación de nuevas plazas fijas en la dirección general y en los parques naturales y los órganos de gestión de espacios protegidos, que hasta ahora funcionaban conr recursos muy limitados.

Territori sostiene que la ausencia de una conselleria específica de medio ambiente no impide avanzar en los grandes objetivos de conservación y transición ecológica. Pero en el marco de estas políticas, la Agència de la Natura sigue siendo, por ahora, una pieza pendiente.