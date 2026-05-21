Menor admite que «algo ha fallado» en el feminicidio de Figueres, pero defiende que «el sistema sí funciona»

La consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha admitido que «algo ha fallado» en el feminicidio de Figueres, pero ha remarcado que el sistema de protección de las víctimas «ha funcionado en otros casos» y ha permitido «que haya muchas mujeres supervivientes». En una entrevista en la Cadena SER, ha defendido evitar un mensaje «de inevitabilidad de la violencia machista» y ha dejado claro que, en último término, «el único culpable es el asesino». Menor ha anunciado que se convocará el grupo de análisis de feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración del riesgo. También ha apostado por endurecer las medidas en casos de alto riesgo y estudiar la «prisión preventiva» en determinadas situaciones.

La consellera ha explicado que el Govern convocará «con mucha contundencia» el grupo de análisis de feminicidios para estudiar qué ha podido fallar en este caso y aplicar «los mecanismos correctores que hagan falta para mejorar la coordinación institucional». En este sentido, ha apuntado que habrá que determinar si hubo «una falta de traspaso de información» o «una falta de valoración de los riesgos», aunque ha pedido prudencia antes de establecer conclusiones.

Menor también ha querido enviar «dos mensajes». Por un lado, ha insistido en que «el sistema, en otros casos, funciona» y ha remarcado que existe «un sistema de protección que ha conseguido que haya muchas mujeres supervivientes». Por otro, ha subrayado que hay «más recursos dentro del sistema que los policiales y los judiciales», en referencia a los servicios especializados de atención y acompañamiento a las mujeres.

La titular de Igualtat i Feminisme ha avisado de que la violencia machista es «multicausal y multifactorial» y ha defendido que «el único culpable aquí es el asesino». Según ha dicho, en algunos casos «han fallado mecanismos de protección», en otros «la detección» o «el entorno», y ha añadido que los feminicidios son «la punta del iceberg» de una «violencia estructural».

Prisión preventiva

En paralelo, ha considerado que habría que endurecer las medidas en los casos con riesgo alto y ha defendido que se contemple aplicar la «prisión preventiva» en determinadas situaciones. También ha planteado la necesidad de revisar el sistema desde una perspectiva normativa para dotar a la administración de justicia de más herramientas y evitar que todas las decisiones dependan «de una valoración subjetiva».

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Preguntada sobre la posibilidad de que la conselleria se persone como acusación popular en este caso, tal como ya ha anunciado el Ajuntament de Figueres, ha explicado que esta opción se está analizando desde la Direcció General de Feminismes. «Lo hemos hecho en otros procedimientos, todavía lo estamos analizando, pero imagino que seguramente sí», ha indicado.