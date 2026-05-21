Mateo Valero: "Europa llega muy tarde a la carrera de la inteligencia artificial"

El director del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Mateo Valero, defendió ayer en Cartagena la necesidad de que la Región de Murcia se incorpore a la Red Española de Supercomputación para acelerar la transformación tecnológica del tejido industrial y agrícola regional. Durante su participación en la presentación del nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia, el investigador advirtió además de que Europa «llega muy tarde» a la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y China.

Usted pidió públicamente que la Región de Murcia se convierta en nodo de la Red Española de Supercomputación. ¿Por qué Murcia todavía no forma parte de esa red y qué supondría entrar en ella?

La Red Española de Supercomputación es una red de computadores distribuidos por distintas comunidades autónomas y conectados entre sí. Para formar parte hace falta disponer de un computador con unas características mínimas, que tampoco son extraordinarias. Entrar en la red supondría participar en proyectos nacionales y europeos, acceder a financiación y colaborar con otros nodos. Pero ahora hay además un factor muy importante: la red será el mecanismo que utilizaremos para desplegar las AI Factories europeas. Eso facilitaría mucho el acceso de las empresas murcianas a la inteligencia artificial y a la supercomputación.

¿Qué potencial diferencial ve en la Región de Murcia?

Murcia tiene un enorme potencial en agricultura. Todo lo relacionado con inteligencia artificial, sensores, robots o drones puede aplicarse para optimizar cultivos, detectar plagas o mejorar el uso del agua. También hay potencial en defensa y en otros ámbitos más generales, como la sanidad o la administración pública. Además, aquí ya existe un grupo muy potente de arquitectura de computadores capaz de gestionar perfectamente un nodo de la red.

Ahora los investigadores tienen herramientas con las que antes solo podían soñar

¿Las empresas españolas y murcianas conocen realmente estas oportunidades?

Poco a poco las van conociendo. Nosotros ya trabajamos con unas 500 empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas. Llevamos años intentando acercar estas tecnologías al tejido productivo y cada vez hay más interés.

¿Qué le parece el nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia?

Me gusta la letra; ahora hay que ponerla en práctica. Hoy la soberanía de los territorios ya no depende solo de las armas o del territorio, sino de los computadores y de la inteligencia artificial. Los territorios que sepan combinar energía, agua, datos, capacidad de cálculo, inteligencia artificial y talento serán los que triunfen.

Valero participó este martes en la presentación participación del nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia / Iván Urquízar

¿Qué tiene que hacer España, y también la Región de Murcia, para no depender tecnológicamente de otros países?

España sola no puede hacer nada y Murcia tampoco. La respuesta es Europa. La gran dependencia tecnológica que tenemos es que no fabricamos chips. Es como querer construir casas sin fabricar materiales. Necesitamos una autonomía tecnológica europea que nos permita desarrollar nuestras propias capacidades.

¿Europa llega tarde a la carrera de la inteligencia artificial frente a Estados Unidos y China?

Llega muy tarde y cada vez estamos más separados. Mientras otros desarrollan tecnología, nosotros nos hemos dedicado sobre todo a regular. Yo siempre pongo el ejemplo de que Europa quiere ser quien arbitre los partidos, pero sin tener equipos jugando. La solución pasa por actuar unidos. Cuando Europa se ha unido ha sido capaz de hacer proyectos como Airbus, el CERN o Galileo.

Los territorios que sepan combinar energía, agua, datos, capacidad de cálculo, inteligencia artificial y talento serán los que triunfen

Durante su intervención en Cartagena ha dicho una frase muy contundente: ‘La industria clásica se ha acabado’. ¿Qué debe cambiar en una pyme industrial para no quedarse atrás?

Tiene que utilizar los datos. Ahí está el poder. En agricultura, por ejemplo, ya se pueden usar drones, sensores y robots para optimizar la producción o prever plagas y mercados. Lo importante es aprovechar toda la información disponible y hacerlo utilizando infraestructuras europeas. Por eso son tan importantes las AI Factories.

También dejó caer que le hubiera gustado tener 40 años menos y lanzó un mensaje muy optimista para los jóvenes...

Sí. Tengo 73 años y he vivido toda la revolución tecnológica, desde los primeros microprocesadores hasta internet y la inteligencia artificial. Ahora los investigadores y las empresas tienen herramientas con las que antes solo podían soñar. Lo importante es que las universidades formen ingenieras e ingenieros capaces de aprovecharlas.

¿Se ha abierto alguna vía de colaboración concreta con la Región de Murcia?

Lo que hemos ofrecido es que utilicen y hasta abusen de las AI Factories europeas. El acceso a los computadores es gratuito y también el apoyo técnico para ayudar a las empresas. Ya hay muchos proyectos funcionando con resultados positivos, también en agricultura.

Ahora los investigadores tienen herramientas con las que antes solo podían soñar

Hay quienes dicen que, como todo está tan fácil gracias a estas herramientas y a la IA, se trabaja menos intelectualmente. ¿Nos estamos volviendo más dependientes y usando menos el cerebro?

Y dicen que el coeficiente intelectual ha bajado un poquito con estas herramientas. Lo que pasa es que es un poco injusto. Los más inteligentes son mucho más inteligentes y los que eran más vagos son mucho más vagos. Esto es como cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. No por eso debías dejar de pensar, sino que era un instrumento para resolver otros problemas más complejos.

Ha dicho que se siente como en casa en la Región de Murcia. ¿Qué relación tiene con esta tierra?

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Me siento en casa porque siempre me han tratado muy bien. Soy doctor Honoris Causa de la Universidad de Murcia, miembro de la Academia de Gastronomía, el colegio de telecos me dio un premio y tengo muchos amigos aquí.